ఆదివారం, 2 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : ఆదివారం, 2 నవంబరు 2025 (11:41 IST)

మహిళల వరల్డ్ కప్ 2025 ఫైనల్: భారత్ వర్సెస్ దక్షిణాఫ్రికా- ట్రోఫీని గెలుచుకునేదెవరు?

India Vs South Africa
ఆదివారం నవీ ముంబైలోని డివై పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగే ఐసిసి మహిళల వరల్డ్ కప్ 2025 ఫైనల్‌లో ఆతిథ్య భారత మహిళలు దక్షిణాఫ్రికా మహిళలతో తలపడతారు. డివై పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగే విజేత తమ చరిత్రలో తొలిసారిగా ప్రతిష్టాత్మకమైన మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీని సాధించుకున్నట్లవుతుంది. 
 
అలాగే ఆస్ట్రేలియా లేదా ఇంగ్లాండ్ ఆడని మొదటి మహిళా క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ కూడా ఇదే అవుతుంది. ఆదివారం జరిగే టైటిల్ పోరు మహిళల ప్రపంచ కప్ ఫైనల్‌లో భారత్ పాల్గొనడం మూడోసారి. 2005 ఫైనల్‌లో ఆస్ట్రేలియా చేతిలో 98 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయిన భారత్, 2017లో ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన చివరి మ్యాచ్‌లో తొమ్మిది పరుగుల తేడాతో పరాజయాన్ని చవిచూసింది. 
 
గురువారం జరిగిన సెమీఫైనల్లో, నవీ ముంబైలో జరిగిన 339 పరుగుల రికార్డు లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం ద్వారా భారత్ ఆస్ట్రేలియా డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా తన ఆధిపత్యాన్ని ముగించే అవకాశాలను ధిక్కరించింది. జెమిమా రోడ్రిగ్స్ 127 పరుగులు చేసి భారత్‌ను స్వదేశానికి తీసుకెళ్లగా, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ 89 పరుగులతో కీలక పాత్ర పోషించింది. 
 
మరోవైపు దక్షిణాఫ్రికా తమ తొలి మహిళా వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. లారా వోల్వార్డ్ట్ 169 పరుగులతో ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన సెమీఫైనల్‌లో 319/7 స్కోరు సాధించడానికి దోహదపడింది. మరిజాన్ కాప్ కెరీర్‌లో అత్యుత్తమ 5/20 125 పరుగుల తేడాతో భారత్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చింది. 
 
సెమీఫైనల్‌లో శక్తివంతమైన ఆస్ట్రేలియన్లపై భారత్‌ను గెలిపించడంలో జెమిమా రోడ్రిగ్స్ అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ఆడింది.  2025 మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్‌లో ఆమె టాప్ స్కోరర్‌లలో ఒకరు, ఆరు ఇన్నింగ్స్‌లలో 67 సగటుతో 268 పరుగులు చేసింది. మే నెలలో జరిగిన మహిళల వన్డే మ్యాచ్‌లో దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగినప్పుడు కూడా ఆమె 123 పరుగులు చేసింది. 
 
ప్రపంచ నంబర్ 1 బ్యాట్స్‌మన్ స్మృతి మంధాన, కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ కూడా పరుగుల జాబితాలో ఉన్నారు, దీప్తి శర్మ 17 వికెట్లతో టోర్నమెంట్‌లో సంయుక్తంగా అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్‌గా నిలిచింది. దక్షిణాఫ్రికా తరఫున, కెప్టెన్ లారా వోల్వార్డ్ అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇచ్చింది. 
 
ఎనిమిది ఇన్నింగ్స్‌లలో 67 సగటుతో 470 పరుగులు చేసిన ఆమె టోర్నమెంట్‌లో అత్యధిక స్కోరర్‌గా నిలిచింది.  మారిజాన్ కాప్, నాన్కులులేకో మ్లాబా, నాడిన్ డి క్లెర్క్ దక్షిణాఫ్రికాలో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్లుగా నిలిచారు. మహిళల వన్డేల్లో భారత్, దక్షిణాఫ్రికా 34 సార్లు తలపడ్డాయి. భారత్ 20 మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించగా, దక్షిణాఫ్రికా 13సార్లు అగ్రస్థానంలో నిలిచింది, ఒక మ్యాచ్ ఫలితం లేకుండా ముగిసింది. 
 
లీగ్ దశలో కూడా రెండు జట్లు తలపడ్డాయి, దక్షిణాఫ్రికా 252 పరుగుల లక్ష్యాన్ని మూడు వికెట్లు, ఏడు బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఛేదించింది. అయితే, ఈ ప్రపంచ కప్‌లో మూడు మ్యాచ్‌లు ఆడిన భారత్ డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో అజేయంగా నిలిచింది. మరోవైపు, దక్షిణాఫ్రికా ఈ టోర్నమెంట్‌లో తొలిసారి ఈ వేదికలో ఆడనుంది.
 
స్క్వాడ్స్: భారత మహిళలు: హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (సి), స్మృతి మంధాన (విసి), షెఫాలీ వర్మ, హర్లీన్ డియోల్, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, రిచా ఘోష్ (వికె), ఉమా చెత్రీ (వికె), రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, దీప్తి శర్మ, స్నేహ రాణా, శ్రీ చరణి, అరుంధ యాదవ్, కె అరుంధ యాదవ్, క్రాంతి గౌడ్.
 
దక్షిణాఫ్రికా మహిళలు: లారా వోల్వార్డ్ట్ (సి), అయాబొంగా ఖాకా, క్లో ట్రయాన్, నాడిన్ డి క్లెర్క్, మారిజాన్నె కాప్, తజ్మిన్ బ్రిట్స్, సినాలో జాఫ్తా (వాక్), నాన్‌కులులెకో మ్లాబా, అన్నరీ డెర్క్‌సెన్, అన్నేకే బోష్, మసాబటా క్లాస్, టుమి నో లూసో, కమీ నో లూస్, షాంగసే. 

