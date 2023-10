Umpire doesn't give wide to virat Best moment of match. #indiavsbangladesh #INDvBAN #ViratKohli #ICCCricketWorldCup #INDvBAN #ViratKohli pic.twitter.com/c2pQ6L8rwi

The king of Cricket #ViratKohli get's his first world Cup century while chasing #INDvsBAN pic.twitter.com/Hf3SZha6AY