ఆ సమయంలో ఆసీస్ బౌలర్ కామెరాన్ గ్రీన్ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. అయితే, గ్రీన్ బంతిని విసరగా బూమ్రా బలంగా బాదాడు. అంతే.. ఆ బంతి నేరుగా బౌలర్ గ్రీన్ తన దిశగా దూసుకువచ్చింది. ఉన్నట్టుండి దూసుకొచ్చిన ఆ బంతిని ఆపేందుకు బౌలర్ ప్రయత్నించినప్పటికీ అది సాధ్యపడలేదు.



దీంతో బంతి గ్రీన్ తలకు బలంగా తగిలింది. బంతి తగలడంతోనే గ్రీన్ కుప్పకూలిపోయాడు. అయితే, బుమ్రా పరుగు తీసేందుకు ముందుకు రాగా, సిరాజ్ మాత్రం బ్యాట్ కింద పడేసి పరుగు పరుగున గ్రీన్ వద్దకు వెళ్లి అతడిని పరామర్శించాడు.



తాను రనౌట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని తెలిసినా, మానవీయ కోణంలో స్పందించిన సిరాజ్ గాయపడిన గ్రీన్ వద్దకు వెళ్లడం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. సిరాజ్ స్ఫూర్తిని దేశాలకు అతీతంగా క్రికెట్ అభిమానులు వేనోళ్ల కొనియాడుతున్నారు.







How is this for sportsmanship? Green cops one in the face, Siraj goes straight to check on him.