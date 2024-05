ఐపీఎల్ 2024: ధోనీ డకౌట్.. సంబరాలు చేసుకున్న ప్రీతిజింటా

ఐపీఎల్ 2024లో భాగంగా ఆదివారం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ 28 పరుగుల తేడాతో షాకింగ్ విజయాన్ని ఎదుర్కొన్న తర్వాత గెలుపు మార్గాలు నిలిచిపోయాయి. ట్రోట్‌లో రెండు గేమ్‌లు గెలిచిన తర్వాత, పీబీకేఎస్ వారి వేగాన్ని ఉపయోగించుకోవడంలో విఫలమైంది.

ఈ మ్యాచ్‌లో, రవీంద్ర జడేజా 26 బంతుల్లో 43 పరుగులతో ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శన ఇచ్చాడు. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరపున మూడు పెద్ద వికెట్లు కూడా పడగొట్టాడు. అయితే, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌ స్టార్ గోల్డెన్ డక్‌కి ఔట్ కావడంతో ధోనీకి బ్యాటింగ్ నిరాశపరిచింది.

ధోని 9వ ర్యాంక్‌లో బ్యాటింగ్‌కు నిష్క్రమించాడు. CSK ఇన్నింగ్స్‌లోని 19వ ఓవర్‌లో, హర్షల్ పటేల్ వేసిన నెమ్మదైన డెలివరీతో ధోని పూర్తిగా డకౌట్ అయ్యాడు.

ధోని అవుట్ కావడంతో ధర్మశాల ప్రేక్షకులు ఆశ్చర్యపోయారు. కానీ పీబీకేఎస్ సహ యజమాని ప్రీతి జింటా తన భావోద్వేగాలను దాచుకోలేక స్టాండ్స్‌లో సంబరాలు చేసుకోవడం కనిపించింది. ధోనీ వికెట్ తీసిన హర్షల్‌ను ప్రశంసించింది. ఈ వికెట్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

