సోమవారం, 13 అక్టోబరు 2025
సోమవారం, 13 అక్టోబరు 2025 (14:03 IST)

కలెక్టరేట్‌లోనే మహిళా ఉద్యోగిపై లైంగిక దాడికి యత్నం

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దారుణం ఒకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. సాక్షాత్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలోనే ఓ మహిళా ఉద్యోగినిపై లైంగికదాడి జరిగింది. ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టింది కూడా అక్కడే పని చేసే కామాంధుడైన ఉద్యోగి కావడం గమనార్హం. ఈ ఆరోపణలు వచ్చిన వెంటనే జిల్లా కలెక్టర్ స్పందించి లైంగికదాడికి పాల్పడినట్టు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ విభాగంలో పని చేసే సీనియర్ అసిస్టెంట్‌ను సస్పెండ్ చేశారు. 
 
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, రెండు రోజుల క్రితం కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలోనే నిందితుడైన సీనియర్ అసిస్టెంట్.. తనతో పాటే పనిచేసే ఓ మహిళా సిబ్బందిపై అఘాయిత్యానికి ప్రయత్నించాడు. అతని బారి నుంచి చాకచక్యంగా తప్పించుకున్న ఆ బాధితురాలు నేరుగా సుబేదారి పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేసింది. ఆమె ఇచ్చిన వాంగ్మూలం ఆధారంగా పోలీసులకు నిందితుడిపై లైంగిక వేధింపులతో పాటు ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. 
 
ఈ విషయం జిల్లా కలెక్టర్ దృష్టికి వెళ్లడంతో ఆయన వెంటనే స్పందించి నిందితుడుని సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీచేశారు. అయితే, జిల్లా కేంద్ర పరిపాలనా కేంద్రమైన కలెక్టరేట్‌‌లోనే ఒక అధికారి ఇంతటి దారుణానికి పాల్పడటం వెనుక ఉన్నతాధికారుల అండదండలు ఉండివుండొచ్చని ఇతర మహిళా అధికారులు ఆరోపిస్తున్నారు. గత నెలలో ఇలాంటి వేధింపులు వచ్చిన మరో ఉద్యోగిని కేవలం బదిలీ చేసి చేతులు దులుపుకున్నారని వారు గుర్తుచేస్తున్నారు. కాగా, తాజా ఘటనతో కలెక్టరేట్‌లోని మహిళా సిబ్బంది ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. 

రాశిఖన్నాకు దశ తిరిగిందిగా.. నాలుగు బాలీవుడ్ ప్రాజెక్టుల్లో సంతకం చేసేసిందిగా!

రాశిఖన్నాకు దశ తిరిగిందిగా.. నాలుగు బాలీవుడ్ ప్రాజెక్టుల్లో సంతకం చేసేసిందిగా!స్టార్ హీరోయిన్ రాశి ఖన్నా తెలుగు సినిమాల్లోకి తిరిగి రావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఆమె వచ్చే వారం సిద్ధు జొన్నలగడ్డతో కలిసి తెలుసు కదాలో కనిపించనుంది. దీనితో పాటు, ఆమె ఇప్పటివరకు తెలుగులో నటించిన అతిపెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రీకరణను కూడా పూర్తి చేసింది. ఇందులో ఆమె పవన్ కళ్యాణ్ సరసన కథానాయికగా నటిస్తుంది. టాలీవుడ్‌లో తనను తాను తిరిగి స్థిరపరుచుకుంటూనే, రాశి బాలీవుడ్‌లో కూడా అంతే బిజీగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఆమె హిందీలో నాలుగు ప్రాజెక్టులను వరుసలో ఉంచింది.

Rukmini Vasanth: రష్మిక మందన్న స్థానాన్ని ఫిల్ చేసిన కాంతారా హీరోయిన్ రుక్మిణి?

Rukmini Vasanth: రష్మిక మందన్న స్థానాన్ని ఫిల్ చేసిన కాంతారా హీరోయిన్ రుక్మిణి?చాలా సంవత్సరాలుగా రష్మిక మందన్న నేషనల్ క్రష్ అనే పేరు కొట్టేసింది. ప్రస్తుతం ఈ నేషనల్ క్రష్ పేరును కాంతారా హీరోయిన్ కొట్టేసింది. కాంతారా హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్.. ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. సప్త సాగరదాచే ఎల్లో (2023)లో తన నటనతో ఆమె విమర్శకుల నోట నానినా.. కాంతార: చాప్టర్ 1 ఆమెను పాన్-ఇండియా కీర్తికి తీసుకువచ్చింది. దీంతో సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు ఇప్పుడు ఆమెను కొత్త నేషనల్ క్రష్‌గా ప్రకటించారు. అయినప్పటికీ, రుక్మిణి ఈ హైప్‌కు భయపడకుండా స్థిరంగా ఉంది.

కొత్త ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టిన హీరోయిన్ సమంత.. నిర్మాతగా న్యూ లైఫ్

కొత్త ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టిన హీరోయిన్ సమంత.. నిర్మాతగా న్యూ లైఫ్టాలీవుడ్ హీరోయిన్ సమంత కొత్త ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టారు. తన జీవితంలో కొత్తగా తీసుకున్న ఇంటిలోకి సంప్రదాయబద్ధంగా గృహప్రవేశ వేడుకను నిర్వహించారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలను తన అభిమానులతో పంచుకోగా, అవి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వేడుకలో సమంత ఎరుపు రంగు సంప్రదాయ వస్త్రాలు ధరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. పూజలో ఎంతో ప్రశాంతంగా, భక్తిశ్రద్ధలతో పాల్గొన్న ఆమె ఫొటోలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. నుదుట కుంకుమతో ఉన్న ఆమె లుక్ నెట్టింట ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

హిందీ చిత్ర నిర్మాణంపై దిల్ రాజు చూపు.. సల్మాన్ ఖాన్‌తో చిత్రం?

హిందీ చిత్ర నిర్మాణంపై దిల్ రాజు చూపు.. సల్మాన్ ఖాన్‌తో చిత్రం?టాలీవుడ్ అగ్ర నిర్మాత దిల్ రాజు హిందీ చిత్ర నిర్మాణంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. ఇటీవలికాలంలో వరుసగా ఎదురైన పరాజయాల తర్వాత ఓ భారీ ప్రాజెక్టు ద్వారా తిరిగి పుంజుకోవాలని ఆయన ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే ఆయన బాలీవుడ్ కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్‌తో ఓ సినిమా చేసేందుకు ప్లాన్ చేసినట్టు ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాల్లో జోరుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

Chiranjeevi: మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రానికి క్రేజీ బిజినెస్ అవుతుందా...

Chiranjeevi: మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రానికి క్రేజీ బిజినెస్ అవుతుందా...మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నయన తార కాంబినేషన్ లో రూపుదిద్దుకుంటున్న చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. దర్శకుడు అనీల్ రావిపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం పట్ల మంచి బజ్ ఆల్రెడీ ఉండగా ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ లో ఈ సినిమా గట్టిగా వర్కౌట్ అవుతుంది అని చాలా మంది భావిస్తున్నారు.

ఆయుర్వేదం ప్రకారం నిలబడి మంచినీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

ఆయుర్వేదం ప్రకారం నిలబడి మంచినీళ్లు తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?మంచినీళ్లు దాహం వేసినప్పుడు ఎలాబడితే అలా తాగకూడదంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. నిలబడి మంచినీళ్లు తాగినప్పుడు కడుపులో, జీర్ణవ్యవస్థలో ఏమి జరుగుతుందనే దానిపై ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడిన విషయాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. నిలబడి నీరు తాగినప్పుడు, అది ఆహార వాహిక ద్వారా ఎక్కువ వేగంగా, ఒత్తిడితో కడుపులోకి వెళ్తుంది. ఇలా వేగంగా నీరు పడటం వల్ల కడుపులోని గోడలపై ఒత్తిడి పడి అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. కడుపులో ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడానికి అవసరమైన ఆమ్లాలు, ఎంజైములు నిలబడి త్వరగా ఎక్కువ నీరు తాగినప్పుడు అవి పలచబడవచ్చు. దీని ఫలితంగా ఆహారం సరిగ్గా జీర్ణం కాక, జీర్ణ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

సుఖసంతోషాలకు పంచసూత్రాలు, ఏంటవి?

సుఖసంతోషాలకు పంచసూత్రాలు, ఏంటవి?జీవితం. మానవుడికి మాత్రమే తెలివిగా జీవించే ఒక అవకాశం. ఈ జీవితంలో పంచ సూత్రాలు పాటిస్తే ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో జీవించేయవచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. తక్కువ మాంసాహారం తింటూ ఎక్కువగా శాకాహారం తీసుకోవాలి. తక్కువ చక్కెరను శరీరానికి అందిస్తూ ఎక్కువగా పండ్లను తింటుండాలి. తక్కువగా డ్రైవింగుకి చోటిస్తూ ఎక్కువగా వాకింగ్ చేస్తుండాలి. దేహానికి తక్కువగా ఒత్తిడి కలిగించేలా పని చేస్తూ ఎక్కువ నిద్రపోవాలి. కోపాన్ని ఎంత నిగ్రహించుకోగలిగితే అంత ఆనందం సొంతమవుతుంది. ఈ ఐదు సూత్రాలు పాటించేవారు జీవితం సుఖమయమవుతుంది.

బొప్పాయి పండును తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

బొప్పాయి పండును తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?బొప్పాయి పండు. ఈ పండును తింటే శరీరానికి అవసరమైన 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. బొప్పాయి పండును తింటే జీర్ణక్రియ సజావుగా జరుగుతుంది. బొప్పాయి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. క్యాన్సర్ రాకుండా కాపాడుతుంది. బొప్పాయి ఆస్తమాను అడ్డుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. ఎముకల బలానికి బొప్పాయి మంచిది. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు బొప్పాయి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి బొప్పాయి తోడ్పడుతుంది. కాలేయం పనితీరు ఆరోగ్యవంతంగా వుండేట్లు చేస్తుంది.

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండి

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండిదేశవ్యాప్తంగా దీపావళి ఇళ్లను వెలిగిస్తున్న వేళ, అది తనతో పాటు ఐక్యత యొక్క ఆనందాన్ని, ప్రియమైన సంప్రదాయాలను, పండుగ విందులను తీసుకువస్తుంది. అయితే, ఈ ఆనందకరమైన సీజన్ తరచుగా మిఠాయిలు, వేయించిన ఆహారాలు, అధిక కేలరీల విందులతో కూడి ఉంటుంది, ఇవి మన ఫిట్‌నెస్ లక్ష్యాలను సులభంగా దెబ్బతీయగలవు. ఈ దీపావళికి, పండుగల నడుమ శ్రేయస్సును ప్రధానంగా ఉంచుతూ ప్రతి క్షణాన్ని జరుపుకోవాలని ఎంచుకోండి. సహజంగా ప్రోటీన్, ఫైబర్, గుండెకు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో సమృద్ధిగా ఉండే బాదం, ప్రతి దీపావళి విందులో సజావుగా ఇమిడిపోయే ఒక సంపూర్ణమైన ఎంపిక. వాటిని ఒక స్మార్ట్ ట్రీట్‌గా ఆస్వాదించవచ్చు, తీపి వంటకాలపై చల్లుకోవచ్చు

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?

ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం: మానసిక సమస్యలు అధిగమించడం ఎలా?ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ 10న జరుపుకుంటారు. మానసిక ఆరోగ్యం ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవగాహన పెంచడానికి, మానసిక సమస్యలపై ఉన్న అపోహలను తగ్గించడానికి, మానసిక ఆరోగ్య సంరక్షణకు మద్దతుగా కృషి చేయడాన్ని ఈ దినోత్సవం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏమిటంటే.. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ప్రజలకు అవగాహన పెంచడం. మానసిక అనారోగ్యం చుట్టూ ఉన్న కళంకాన్ని తగ్గించడం, మానసిక ఆరోగ్య సహాయం కోరడాన్ని ప్రోత్సహించడం.
