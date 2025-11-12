డాక్టర్ షాహీన్ సిద్ధిఖీ: అద్భుతమైన బోధకురాలు ఉగ్రవాదిగా ఎలా మారిపోయింది?!
లక్నోకు చెందిన డాక్టర్ షాహీన్ సిద్ధిఖీ దశాబ్ద కాలంగా కనిపించకుండా పోయిన తర్వాత AK-47 రైఫిల్, లైవ్ కార్ట్రిడ్జ్లతో తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఉగ్రవాదంలో ఉన్నత విద్యావంతులు కూడా ఏదోవిధంగా ఇందులో పాల్గొన్నారని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
లక్నోలో షాహీన్ అరెస్టు ఒక ఉగ్రవాద మాడ్యూల్కు లింక్. డాక్టర్ షాహీన్ నుండి AK-47 రైఫిల్, లైవ్ కార్ట్రిడ్జ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ పోలీసులు, ఉత్తర ప్రదేశ్ ATS సంయుక్త ఆపరేషన్లో ఆమెను అరెస్టు చేసిన తర్వాత, ఆమె 2013 నుండి కనిపించకుండా పోయిందని, ఇప్పుడు అంతర్రాష్ట్ర ఉగ్రవాద నెట్వర్క్తో ముడిపడి ఉందని వెల్లడైంది. షాహీన్ నేపథ్యాన్ని పరిశీలిస్తే ఉత్తర ప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎంపిక చేసిన తర్వాత, ఆమె కాన్పూర్లోని గణేష్ శంకర్ విద్యార్థి మెమోరియల్ (GSVM) మెడికల్ కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేసిందని తెలుస్తుంది. కళాశాలలో అద్భుతమైన బోధనకు పేరుగాంచిన ఈ డాక్టర్, ఒక రోజు నోటీసు కూడా ఇవ్వకుండా అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమయ్యారు. ఇన్నాళ్లకు ఇప్పుడు ఆమె భయానక నీడతో తిరిగి వచ్చింది.
ఫరీదాబాద్ నుండి లక్నో వరకు విస్తరించిన ఈ ఆపరేషన్లో, షాహీన్- ఆమె భాగస్వామి డాక్టర్ ముజమ్మిల్ షకీల్, ఫరీదాబాద్లోని అద్దెకు తీసుకున్న ఫ్లాట్లో పేలుడు పదార్థాలను నిల్వ చేశారని దర్యాప్తు సంస్థలు పేర్కొన్నాయి. ఈ నెట్వర్క్ 2,900 కిలోల పేలుడు పదార్థాలు, IEDలను తయారు చేయడానికి ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్లు, AK-56 రైఫిల్స్, చైనీస్ పిస్టల్స్ను స్వాధీనం చేసుకుంది. జైష్-ఎ-మొహమ్మద్, అన్సార్ ఘజ్వత్-ఉల్-హింద్ వంటి సంస్థలకు ఈ మాడ్యూల్ చురుకుగా ఉందని నివేదించబడింది.
డాక్టర్ షాహీన్ కేసు ఒక నేర సంఘటనను సూచించడమే కాకుండా, షాహీన్ ఈ విధంగా ఎందుకు ప్రవర్తించిందో కూడా ఆలోచించమని మనకి చెబుతోంది. విద్యావంతురాలైన, గౌరవనీయమైన, తెలివైన మహిళ ఈ మార్గంలో ఎలా చేరుకుంది? ఇది సైద్ధాంతిక మతోన్మాదమా లేదా సామాజిక నిర్లక్ష్యం యొక్క ఫలితమా? అనే ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. ఉన్నత విద్యావంతులైన వ్యక్తులు ఏ సమయంలో రాడికలైజేషన్కు బలైపోతారు?
ఉగ్రవాదానికి వైద్యుల వంటి వృత్తిని ఉపయోగించడం వల్ల మన భద్రతా వ్యవస్థ కంటే మన మేధో వ్యవస్థ గురించి ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. మనస్సాక్షిని, మానవత్వాన్ని నేర్పడానికి ఉద్దేశించిన విద్య ఎవరినైనా హింస వైపు మళ్లిస్తే, మనం కొన్ని ప్రాథమిక స్థాయిలలో విఫలమవుతున్నామని ఇది సూచిస్తుంది.
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ విషయాన్ని అత్యున్నత స్థాయిలో తీవ్రంగా పరిగణించాయి. కానీ నిజమైన సవాలు ఉగ్రవాదంతో మాత్రమే కాదు, మానవాళిని ఈ అంధకారంలోకి నెట్టే అంధ విశ్వాసంతో కూడా ఉంది. నేడు, ఉగ్రవాదం సరిహద్దుల్లో మాత్రమే వ్యాప్తి చెందడం లేదు; అది ఆలోచనలు మరియు సంస్థలలో కూడా నెమ్మదిగా పెరుగుతోంది. మనం జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నామా లేదా అని సమాజం ఇప్పుడు ఆలోచించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది.