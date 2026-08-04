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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 4 August 2026 (18:28 IST)

రోజ్​మేరీతో ప్రయోజనాలు.. ఇంట్లో ఇలా వాడితే?

Benefits of Rosemary
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 4 Aug 2026 (18:28 IST)
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Benefits of Rosemary
పండుగలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఇంటి అలంకరణ కోసం కూడా రోజ్​మేరీ ఆకుల్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే ముఖ్యంగా వర్షాకాలం రోజ్‌మేరీ ఆకులను వాడితే మంచి ఫలితం వుంటుంది. ఇంకా పెరట్లో కాయగూరల మొక్కలకు దగ్గర్లో అక్కడక్కడా రోజ్‌మేరీ నాటడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. 
 
చాలామంది ఇళ్లలో బొద్దింకల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని నుంచి విముక్తి పొందాలంటే ఎండబెట్టిన రోజ్​మేరీ ఆకుల్ని ఇంట్లో అక్కడక్కడా ఉంచాలంటున్నారు. దీనివల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. రోజ్​మేరీ ఆకుల్ని ఎండబెట్టి పొడిచేసి రూపొందించే హెర్బల్ శాషేలు, ఎండిన ఆకులు నింపిన గాజు జార్స్ మొదలైన వాటిని బహుమతులుగా కూడా అందించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 
 
జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది: పలుచని రోజ్‌మేరీ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్‌ను తలకు పూయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. 6 నెలల పాటు 2శాతం మినాక్సిడిల్‌తో సమానమైన పనితీరును కనబరుస్తూ, తల దురదను తగ్గిస్తుందని అధ్యయనాలు చూపిస్తున్నాయి.
 
రోజ్‌మేరీ సువాసనను పీల్చడం వల్ల జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత, గ్రహణశక్తికి కీలకమైన న్యూరోట్రాన్స్‌మిటర్ అయిన ఎసిటైల్‌కోలిన్ విచ్ఛిన్నం నిరోధించబడుతుంది. యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. కార్నోసిక్ యాసిడ్ ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తటస్థీకరిస్తుంది. 
 
శరీరంలోని వాపును తగ్గిస్తుంది. కణాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తుంది. రోజ్‌మేరీ టీ లేదా దాని సారాలు పైత్యరసం ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించి, అజీర్ణం, గ్యాస్, ఉబ్బరాన్ని తగ్గిస్తాయి.
 
రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. దీనిలోని క్రియాశీల సమ్మేళనాలు ఇన్సులిన్ వంటి ప్రభావాలను చూపి, కండర కణాలలో గ్లూకోజ్ శోషణను పెంచుతాయి.
 
కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. రోస్మరినిక్ యాసిడ్ మాక్యులర్ డీజెనరేషన్, వయస్సు సంబంధిత సాధారణ కంటి ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడి నుండి రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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