మెక్సికో సూపర్ మార్కెట్లో పేలుడు.. 23 మంది మృతి.. అసలేం జరిగింది?
ఉత్తర మెక్సికోలో శనివారం జరిగిన ఒక సూపర్ మార్కెట్ పేలుడులో కనీసం 23 మంది మరణించగా, 11 మంది గాయపడ్డారని స్థానిక అధికారులు తెలిపారు. దురదృష్టవశాత్తు బాధితుల్లో చాలా మంది మైనర్లు ఉన్నారని సోనోరా రాష్ట్ర గవర్నర్ అల్ఫోన్సో డురాజో ఒక వీడియో సందేశంలో మృతుల సంఖ్యను ప్రకటించారు.
పేలుడు జరిగిన హెర్మోసిల్లో నగరంలోని ఆసుపత్రులలో ప్రాణాలతో బయటపడిన వారికి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు డురాజో చెప్పారు. ఈ సంఘటనకు గల కారణాలను, బాధ్యులను గుర్తించడానికి పారదర్శక దర్యాప్తును ఆదేశించానని డురాజో వెల్లడించారు.
నగర కేంద్రంలోని వాల్డో దుకాణంలో పేలుడు జరిగింది. మెక్సికన్ అధ్యక్షురాలు క్లాడియా షీన్బామ్ ఎక్స్ ద్వారా మరణించిన వారి కుటుంబాలకు తన సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేశారు.