వాషింగ్టన్ విమానాశ్రయంలో పెను ప్రమాదం- రెండు విమానాల ఢీ.. Video Goes Viral

బుధవారం రాత్రి జరిగిన ఈ సంఘటన వీడియోలో రికార్డైంది. ఆ దృశ్యాలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. పోటోమాక్ నదిపై ఈ ఢీకొనడం జరిగింది. దీని వలన విమానం, హెలికాప్టర్ రెండింటి నుండి శిథిలాలు నీటిలో పడిపోయాయి.

ప్రాణనష్టం, ఇతర వివరాలకు సంబంధించిన వివరాలు ఇంకా తెలియలేదు. ఈ సంఘటనకు ప్రతిస్పందనగా, ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (ఎఫ్ఏఏ) విమానాశ్రయాన్ని మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. పోలీసులు, సైనిక సిబ్బందితో సహా అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

The helicopter and plane collided mid air leading to a fatal crash in Washington.#planecrash pic.twitter.com/mnb3To5zyX