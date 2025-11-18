పరిశోధన, సలహా సంస్థ ఎవరెస్ట్ గ్రూప్తో కలిసి ఏఐ-ఆధారిత మోడరన్ క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్, డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సొల్యూషన్స్లో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన క్వాలిజీల్, రీఇమాజినింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ క్వాలిటీ-లివరేజింగ్ ఏఐ-ఇన్ఫ్యూజ్డ్ క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఫర్ కాంపిటీటివ్ అడ్వాంటేజ్ పేరిట విప్లవాత్మకమైన రీతిలో శ్వేతపత్రంను విడుదల చేసింది. లెగసీ సిస్టమ్లు, క్లౌడ్-నేటివ్ అప్లికేషన్లు, ప్లాట్ఫామ్-ఆధారిత క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ అవసరాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్లే ఏఐ-ఆధారిత ఆర్కిటెక్చర్లను కలిగి ఉన్నటువంటి ఆధునిక సాఫ్ట్వేర్ డెలివరీ వ్యవస్థలలో నాణ్యత పరమైన సంక్లిష్టతలలో మార్పులను ఈ శ్వేతపత్రం పరిశీలించింది.
ఎంటర్ప్రైజ్ టెక్నాలజీ రంగంలో దశాబ్ద కాలపు పరిణామాన్ని, సంబంధిత నాణ్యత నష్టాలను ఈ శ్వేతపత్రం ఒడిసిపట్టింది. నిర్ణయాత్మకం కాని ఫలితాల రూపంలో కొత్త శ్రేణి ప్రమాదాలు ఉద్భవిస్తున్నప్పుడు, ఏఐ-ఫస్ట్ యుగానికి సాంప్రదాయ, సాధన-ఆధారిత నమూనా నుండి ప్లాట్ఫామ్-ఆధారిత నాణ్యత ఆర్కిటెక్చర్కు మార్పు యొక్క అవసరాన్ని ఇది నొక్కి చెబుతుంది. ఈ ప్లాట్ఫామ్-ఆధారిత విధానం తెలివైన ఆటోమేషన్, పరిశీలన, ఏఐ రిస్క్ పర్యవేక్షణ, నిరంతర పాలనను అనుసంధానించి, రియాక్టివ్ చెక్పాయింట్ నుండి నాణ్యతను చురుకైన వ్యాపార సహాయకారిగా మారుస్తుంది.
ఈ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో ఎవరెస్ట్ గ్రూప్-ప్రాక్టీస్ డైరెక్టర్, అంకిత్ నాథ్ మాట్లాడుతూ, సంస్థకు సంబంధించి నాణ్యత యొక్క నిర్వచనాన్ని ప్రాథమికంగా ఏఐ మార్చింది. గతంలో వేగం, ఖర్చు గురించి మాట్లాడేది కానీ, ఇప్పుడు నమ్మకం, వివరణాత్మకత, స్థిరత్వం గురించి మాట్లాడుతోంది. ప్లాట్ఫామ్-ఆధారిత QE నమూనాలను స్వీకరించే సంస్థలు రిస్క్ను మెరుగ్గా నిర్వహించడం మాత్రమే కాదు, అవి ఆవిష్కరణను వేగవంతం చేస్తున్నాయి. వారసత్వం- ఏఐ-ఆధారిత వ్యవస్థలు రెండింటిలోనూ బలమైన నమ్మికను సాధిస్తున్నాయని మా పరిశోధన చూపుతుంది అని అన్నారు.
ఏఐ-ఇన్ఫ్యూజ్డ్ QE ప్లాట్ఫారమ్ను స్వీకరించడం వల్ల పొందే కొలవతగిన ప్రయోజనాలను ఈ శ్వేత పత్రం ప్రధానంగా వెల్లడించింది. క్వాలిజీల్ యొక్క ఎంటర్ప్రైజ్-గ్రేడ్ ఏఐ-ఆధారిత నాణ్యత జీవితచక్ర నిర్వహణ ప్లాట్ఫారమ్, QMentisAIతో, సంస్థలు మరింత బలమైన వినియోగ కేసులు, క్రియాత్మక ప్రమాణాలు, వ్యాపార-సమలేఖన పరీక్ష కేసులను వేగంగా ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా పరీక్షా సమయాలను 60% వరకు తగ్గించగలవు. ఏఐ-ఆధారిత ప్రాధాన్యత వ్యాపార-క్లిష్ట మార్గాలపై దృష్టి పెట్టడంతో నాన్-ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ కోసం, QMentisAI 40% వరకు వేగవంతమైన ప్రణాళిక, కవరేజీని అనుమతిస్తుంది.
ఈ నివేదికలో అజమారా క్రూయిసెస్ యొక్క వివరణాత్మక కేస్ స్టడీ కూడా ఉంది, ఇది దాని నాణ్యత కార్యకలాపాలను ఆధునీకరించడానికి ప్లాట్ఫామ్-ఆధారిత QE ఫ్రేమ్వర్క్ను అమలు చేసింది. పరివర్తన తరువాత, పరీక్ష సమయం దాదాపు సగానికి తగ్గింది, ఉత్పత్తిలోకి ప్రవేశించే లోపాలు గణనీయంగా తగ్గాయి, ఫలితంగా వేగవంతమైన, మరింత నమ్మదగిన సాఫ్ట్వేర్ విడుదలలు మరియు అధిక వ్యాపార విశ్వాసం ఏర్పడింది.
క్వాలిజీల్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, ఇండియా ఆపరేషన్స్ హెడ్ మధుమూర్తి రోనాంకి ఈ పరివర్తనలో కంపెనీ నాయకత్వాన్ని నొక్కి చెప్పారు. ఆయన మాట్లాడుతూ క్వాలిటీ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఇకపై సాఫ్ట్వేర్ను పరీక్షించడం గురించి కాదు. ఇది తెలివితేటలకు భరోసా ఇవ్వడం గురించి. మా ఏఐ-ఆధారిత ప్లాట్ఫారమ్, QMentisAI, సంస్థలు ఈ దూకుడును సాధించడంలో సహాయపడుతోంది. మేము వాటిని వేగంగా నిర్మించడానికి మాత్రమే కాకుండా, ఏఐ-మొదటి ప్రపంచంలో తెలివిగా మరియు సురక్షితంగా నిర్మించడానికి వీలు కల్పిస్తున్నాము, అని ఆయన అన్నారు.