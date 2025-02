కర్నాటక రాష్ట్రంలోని బెంగుళూరు నగర సమీపంలోని నెలమంగళ టోల్‌ప్లాజాలో ఓ ఆరాచక ఘటన జరిగింది. టోల్‌గేట్ వద్ద ఓ వ్యక్తిని కారు ఒకటి కొంతదూరం లాక్కెళ్లి పడేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ ఘటనపై స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.

పోలీసుల కథనం మేరకు ఈ షాకింగ్ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే, టోల్‌గేట్ వద్ద ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. టోల్‌గేట్ వద్ద ఓ కారును మరోకారు ఓవర్ టేక్ చేయడంతో సదరు కారులో వ్యక్తి... ముందుకు వచ్చి కారులో ఉన్న వ్యక్తిని ప్రశ్నించాడు. దీంతో టోల్ ‌బూత్‌‍లో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో ముందు కారులో డ్రైవింగ్ చేస్తున్న వ్యక్తి ఆవేశంతో రగిలిపోయాడు.

ఈ క్రమంలోనే కారు స్టార్ట్ చేసి వాగ్వాదానికిదిగన వ్యక్తి కాలర్ పట్టుకుని ముందుకు పోనిచ్చాడు. ఆ తర్వాత కారు ఆ వ్యక్తిని దాదాపు 50 మీటర్ల దూరం కారు ఈడ్చుకెళ్లింది. కొంతదూరం వెళ్లాక అతడిని వదిలిపెట్టడంతో ఆయన కిందపడిపోయాడు. కారు డ్రైవర్ మాత్రం ఆగకుండా వెళ్లిపోయాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.





Shocking Incident in Bengaluru!



A man was dragged for 50 meters by a car at Nelamangala toll booth after an argument over overtaking. The entire incident was caught on CCTV. Police have launched an investigation to identify the accused. #Bengaluru #RoadRage #ViralVideo pic.twitter.com/mFJ8YOMXoQ