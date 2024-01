విమానం ఆకాశంలో ఉండగానే డోర్ ఊడిపోయింది..

టేకాఫ్ తీసుకుని కొంత దూరం ప్రయాణించిన త‌ర్వాత విమానం డోరు ఊడిపోయింది. దీంతో చాకచక్యంగా వ్యవహరించిన పైలెట్‌లు పోర్ట్‌ల్యాండ్ అంత‌ర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ చేశారు. ఆ స‌మ‌యంలో విమానంలో 171 మంది ప్ర‌యాణికులు, ఆరుగురు సిబ్బంది ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

అనూహ్యంగా విమానం డోర్ ఊడిపోవడంతో విమానం ల్యాండ్ అయ్యేంత వరకు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని బిక్కుబిక్కుమంటూ గడిపారు. గగనతలంలోనే డోర్ ఊడిపోవడంతో విపరీతమైన గాలి ధాటికి ప్రయాణికుల ఫోన్లు ఎగిరిపడ్డాయి.

అయితే ఘటనపై అలస్కా ఎయిర్ లైన్స్ స్పందించింది. ఘటనకు సబంధించిన కారణాలపై ఆరా తీస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించింది.

