బార్ డ్యాన్సర్తో అసభ్యంగా నృత్యం చేసిన ఏఎస్ఐ సస్పెండ్
మధ్యప్రదేశ్లోని దాటియాలో ఒక అసిస్టెంట్ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ సోమవారం ఒక కానిస్టేబుల్ పుట్టినరోజు వేడుకలో ఇద్దరు మహిళలతో కలిసి రెచ్చగొట్టేలా నృత్యం చేస్తున్నట్లు చూపించే వీడియో వైరల్ కావడంతో ఆయనను సస్పెండ్ చేశారు. దాటియా జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయంలోని సివిల్ లైన్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తున్న సంజీవ్ గౌడ్, సెప్టెంబర్ 2న కానిస్టేబుల్ రాహుల్ బౌధ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నగరంలోని ఒక హోటల్లో జరిగిన పార్టీలో బార్ డ్యాన్సర్లతో బాలీవుడ్ పాటలకు నృత్యం చేస్తూ కనిపించారు.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా షేర్ కావడంతో దాటియా సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ సూరజ్ వర్మ ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లను సస్పెండ్ చేయాలని ఆదేశించారు. పోలీస్ శాఖ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే ఏ చర్యను సహించేది లేదనీ, దర్యాప్తు తర్వాత ఈ విషయంలో తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటామని వర్మ అన్నారు.
మధ్యప్రదేశ్లో ఇటీవలి కాలంలో చోటుచేసుకున్న సంఘటనల్లో ఇది రెండోది. మునుపటి సంఘటనలో శివపురి జిల్లాలోని భౌంటి పోలీస్ స్టేషన్లో పోస్ట్ చేయబడిన మరొక ఏఎస్ఐ ఒక గ్యాంగ్స్టర్తో కలిసి నృత్యం చేస్తున్నట్లు వీడియో వైరల్ కావడంతో సస్పెండ్ చేశారు.