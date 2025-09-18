Jayalalitha: జయలలిత నెచ్చెలి శశికళ ఆఫీసుల్లో ఈడీ సోదాలు
తమిళనాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత నెచ్చెలి శశికళకు సంబంధించిన పలు ప్రాంతాల్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దాడులు నిర్వహించింది. చెన్నై, హైదరాబాద్లలో ఈ దాడులు జరిగాయి. చెన్నైలోని జీఆర్కే రెడ్డి మార్గ్ కార్యాలయంతో సహా 10 చోట్ల ఈడీ సోదాలు చేసినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
జీఆర్కే రెడ్డి శశికళ బినామీ అని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ దాడులు కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా ఉన్నాయి. రూ.200 కోట్ల రుణాన్ని సంబంధిత పార్టీలు ఎగవేశాయని సీబీఐ ఫిర్యాదు నేపథ్యంలో ఈ దాడులు జరిగాయి. ఈ రుణం కెనరా బ్యాంకు నుండి తీసుకోబడింది.
అయితే ఈ రుణాలను తిరిగి చెల్లించలేదని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. బినామీ అంటే అసలు యాజమాన్యం లేకుండా ఆస్తిని కలిగి ఉన్న వ్యక్తి. శశికళను ఆమె రాజకీయ ప్రస్థానంలో జయలలిత బినామీగా పరిగణించారు. జయలలిత 2016లో చెన్నైలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో మరణించారు.
ఆమెకు చట్టబద్ధమైన వారసులు లేనందున, ఆమె ఆస్తులు శశికళకు వెళ్లినట్లు సమాచారం. అయితే, జయలలితతో సంబంధం ఉన్న అవినీతి కేసులో దోషిగా తేలిన తర్వాత శశికళ తరువాత జైలు శిక్ష అనుభవించారు.