భారతదేశ మాజీ ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గురువారం ఢిల్లీలో కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 92 సంవత్సరాలు. వయసురీత్యా అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముట్టడంతో ఆయనకు ఇంటివద్దే చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఐతే 26వ తేదీ రాత్రి 8 గంటల ప్రాంతంలో ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఎయిమ్స్ ఢిల్లీ ఎమెర్జెన్సీ వార్డుకి తరలించారు. చికిత్స అందించినప్పటికీ ఆయన ఆరోగ్యం విషమించి 9:51 గంటలకు కన్నుమూసినట్లు ఎయిమ్స్ వైద్యలు ప్రకటించారు.

Deeply saddened by former Prime Minister and renowned economist, Shri Manmohan Singh Ji’s demise. An intellectual statesman, Dr Singh embodied humility, wisdom, and integrity. From his economic reforms in 1991 as Finance Minister to his leadership as Prime Minister, he served the… pic.twitter.com/PAhiHfozMD