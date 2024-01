కొత్త ఇల్లు.. గృహప్రవేశం చేసిన కొద్దిరోజులకే కూల్చేశారు.. ఎందుకు?

ఈ క్రమంలో ఓ కొత్త ఇల్లు నేలపై కూలిన వీడియో కూడా ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరిగినట్లు తెలియరాలేదు. తవ్వకం ప్రక్రియను ప్రారంభించే ముందు నివాసితులందరినీ ఇళ్ల నుండి ఖాళీ చేయించారా అనేది అస్పష్టంగా ఉంది.

ఈ వీడియోలో, బహుళ అంతస్తుల భవనం నేలపై పడిపోవడం కనిపించింది. కొత్తగా కట్టుకున్న ఇల్లు ఇలా చెల్లాచెదురుగా పడిపోవడంపై ఆ ఇంటి వారు ఆందోళన చెందారు. ఇటీవలే గృహప్రవేశం జరిగింది.

#WATCH | Houses in the Attupatti area of Puducherry collapsed due to the digging of ditch as a part of drainage work pic.twitter.com/9nIn4AjU3w