  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శనివారం, 6 డిశెంబరు 2025 (14:46 IST)

వివాహ వేడుకకు హాజరై తిరిగి వస్తూ మంటల్లో కాలిపోయిన ఇన్‌స్పెక్టర్

ఓ పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ వివాహ వేడుకకు వెళ్లి వస్తుండగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో చిక్కుకుని మంటల్లో సజీవదహనమయ్యారు. ఈ విషాదక ఘటన కర్ణాటకలో చోటుచేసుకుంది. శనివారం ధారవాద జిల్లా అన్నిగెరె వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. 
 
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. గదగ్‌ లోకాయుక్త ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్న పంచాక్షరయ్య శాలిమఠ్‌ (38) ధారవాదలో ఓ వివాహ వేడుకకు హాజరై కారులో తిరిగి వెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎదురుగా వస్తున్న ద్విచక్రవాహనాన్ని తప్పించే ప్రయత్నంలో పక్కన ఉన్న వంతెనను కారు ఢీకొట్టింది. 
 
దీంతో వాహనంలో మంటలు వ్యాపించి ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పివేశారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. ఈ ప్రమాద ఘటన స్థానికంగా కీలక విషాయం నింపింది. 

మహిళగా పుట్టినందుకు గర్వంగా ఉంది : జాన్వీ కపూర్

మహిళగా పుట్టినందుకు గర్వంగా ఉంది : జాన్వీ కపూర్తాను మహిళగా పుట్టినందుకు గర్వంగా ఉందని, మనల్ని మనం ప్రశంసించుకుంటూ ముందుకుసాగాలి అని బాలీవుడ్ నటి జాన్వీ కపూర్ అన్నారు. పైగా, సమానత్వం గురించి ఎప్పుడూ మాట్లాడాల్సిందేనని ఆమె అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలను మరో బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంకా చోప్రా మద్దతిచ్చారు.

Sharva: సంక్రాంతికి శర్వా చిత్రం నారి నారి నడుమ మురారి గ్రాండ్ రిలీజ్

Sharva: సంక్రాంతికి శర్వా చిత్రం నారి నారి నడుమ మురారి గ్రాండ్ రిలీజ్శర్వా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ నారి నారి నడుమ మురారి 2026లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంక్రాంతికి థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇది తెలుగు సినిమా రిలీజెస్ కి బిగ్గెస్ట్ సీజన్. ఈ సినిమా పూర్తి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైమెంట్ కావడంతో సంక్రాంతి విడుదలకు పర్ఫెక్ట్ మేకర్స్ ఎక్సయిటింగ్ రిలీజ్ అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రంలో సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కథానాయికలుగా నటించారు. ఎకె ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మించారు.

NTR, Balayya: ఒకప్పడు అబ్బాయి, ఇప్పుడు బాబాయ్ కి సినిమా రిలీజ్ కస్టాలు

NTR, Balayya: ఒకప్పడు అబ్బాయి, ఇప్పుడు బాబాయ్ కి సినిమా రిలీజ్ కస్టాలుఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ కి ఏమయింది? ఒకవైపు చిన్న పెద్ద సినిమా ల షూటింగ్ లు మరో వైపు రిలీజ్ కస్టాలు. వాటికి శాశ్యత పరిష్కారం లేదా? ఇది సినిమా రంగంలో వినిపిస్తున్న మాట. అఖండ 2 రిలీజ్ కస్టాలు చూసాక ఒకప్పడు అబ్బాయి, ఇప్పుడు బాబాయ్ కి సినిమా రిలీజ్ కస్టాలు చుట్టుముట్టాయని కొందరు సినీ పెద్దలు చెపుతున్నారు. యాద్రిచకం అయినా, 2005 లో జూనియర్ ఎన్.టి. ఆర్. నటించిన నరసింహుడు కు రిలీజ్ కస్టాలు మాదిరిగానే బాలకృష్ణ కు అఖండ 2 కు వచ్చాయని అంటున్నారు. అది 2005 లో అయితే, ఇప్పడు 2025 లో కావడం కూడా చిత్రంగా ఉందని తెలియజేస్తున్నారు.

అఖండ 2 కు లాబాలు వచ్చినా ప్రొడ్యూసర్స్ కు అనుకోని ఆటంకాలు

అఖండ 2 కు లాబాలు వచ్చినా ప్రొడ్యూసర్స్ కు అనుకోని ఆటంకాలునందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి కాంబినేషన్ లో రూపొందిన అఖండ 2 సినిమాకుబిజినెస్ బాగా అయింది. టేబుల్ ఫ్రోఫిట్ కూడా వచ్చింది.కాని ఆ ఆనందం నిర్మాతలకు లేకుండా అయింది. సినిమాకు అనుకోని ఆటంకాలు ఇప్పుడు ఎదుయాయి. ఇండియా తో పాటు ఓవర్సీస్ లో కూడా సినిమా ఆగిపోయింది. దానితో ఇక్కడ పంపినిదారులు మాదిరిగానే ఓవర్సీస్ లో కూడా లాస్ అయ్యారు. ఈ మేరకు వారు నిర్మాతలకు తమకు న్యాయం చేయాలనీ కోరుతున్నారు.

ప్రేమించి మోసం చేసేవాళ్ళకు పుట్టగతులుండవ్ : నటి ఇంద్రజ శాపనార్థాలు

ప్రేమించి మోసం చేసేవాళ్ళకు పుట్టగతులుండవ్ : నటి ఇంద్రజ శాపనార్థాలుప్రేమ మోసగాళ్లపై నటి ఇంద్రజ మండిపడ్డారు. ఇలాంటి వాళ్లకు పుట్టగతులుండవ్ అంటూ హెచ్చరిస్తూనే వారికి శాపనార్థాలు పెట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన వీడియో ప్రోమో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. తాజాగా ఓ టాక్‌ షోలో ఇంద్రజ పాల్గొన్నారు. ఇందులోభాగంగా, ఈ తరం యువత ప్రేమ, బ్రేకప్‌లను తేలికగా తీసుకుంటున్నారని, దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటని యాంకర్ ప్రశ్నించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.

భార్యాభర్తల కోసం ఈ చిట్కాలు..

భార్యాభర్తల కోసం ఈ చిట్కాలు..ఆలుమగల సంబంధాలు బలపడాలంటే.. ఈ చిట్కాలు పాటించాలి అంటున్నారు సైకలాజిస్టులు. దంపతుల్లో ముఖ్యంగా రాజీపడే ధోరణి వుండాలి. ఒకరి కోసం ఇంకొరు మెట్టు దిగాలి. పట్టుదల, మొండితనం వుండకూడదు. భార్యాభర్తలు చాలామంది గొడవ పడుతున్నప్పుడు పెద్దగా అరుస్తుంటారు. అర్థం పర్థం లేని మాటలు అనేస్తారు. అలాకాకుండా ఉండాలంటే గొడవ సమయంలో దంపతుల్లో ఒకరు సైలెంట్​గా ఉండాలని, దీని వల్ల ఎదుటివారికి కోపం కంట్రోల్ అవుతుందని సైకలాజిస్టులు సూచిస్తున్నారు.

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయి

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయిమధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?మసాలలో ధనియాలను వాడుతుంటారు. ధనియాల తినడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నిద్రలేమితో బాధపడే వారు ధనియాల కషాయంలో కొద్దిగా పాలు కలుపుకొని తాగితే నిద్ర బాగా పడుతుంది. ధనియాలు, జీలకర్ర, బెల్లం కలిపి నూరుకుని గుళికల్లా చేసుకొని మూడు పూటలా ఒక్కోటి వేసుకొంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. గర్భవతులు తమ ఆహారంలో ధనియాలు తీసుకోవడం వల్ల గర్భకోశానికి ఎంతో మేలు కలుగుతుంది.
