Mamata Banerjee: లండన్ పార్కులో జాగింగ్ చేసిన మమత బెనర్జీ (video)

సోమవారం ఉదయం, ఆమె తెల్లటి చీర, తెల్లటి చెప్పులు ధరించి హైడ్ పార్క్‌లో జాగింగ్ చేస్తూ కనిపించారు. ఆమె తన భద్రతా సిబ్బందితో కలిసి నడకతో ప్రారంభించి, తరువాత జాగింగ్‌లోకి మారింది. మమతా బెనర్జీ పార్కులో జాగింగ్ చేస్తున్న వీడియోను తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు కునాల్ ఘోష్ తన అధికారిక ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ ద్వారా షేర్ చేశారు.

మమతా బెనర్జీ తన లండన్ పర్యటన గురించి ట్విట్టర్‌లో అప్‌డేట్‌లను కూడా పంచుకున్నారు. ఆమె లండన్‌ను కోల్‌కతా లాంటి గొప్ప మహానగరంగా అభివర్ణించింది. పశ్చిమ బెంగాల్, బ్రిటన్ మధ్య శతాబ్దాల నాటి సంబంధాలను మమతా బెనర్జీ గుర్తు చేసుకున్నారు. లండన్ వాతావరణానికి అలవాటు పడటానికి సోమవారం పార్కులో జాగింగ్ చేసి, ఆ రోజు తర్వాత తన అధికారిక కార్యక్రమాలను ప్రారంభించానని మమతా పేర్కొన్నారు.

#Watch: #WestBengal CM #MamataBanerjee on her morning jog around Hyde Park, #London pic.twitter.com/MzmIi5Ma7B