వందే భారత్ రైలు: 10 కొత్త వందేభారత్ రైళ్లకు ప్రధాని మోదీ పచ్చ జెండా

కొత్త వందే భారత్ రైళ్ల మార్గాలు ఇవే

అహ్మదాబాద్-ముంబై సెంట్రల్

సికింద్రాబాద్-విశాఖపట్నం

మైసూరు- డా. MGR సెంట్రల్ (చెన్నై)

పాట్నా- లక్నో

కొత్త జల్పైగురి-పాట్నా

పూరి-విశాఖపట్నం

లక్నో- డెహ్రాడూన్

కలబురగి - సర్ ఎం విశ్వేశ్వరయ్య టెర్మినల్ బెంగళూరు

రాంచీ-వారణాసి

ఖజురహో- ఢిల్లీ (నిజాముద్దీన్)

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నడిచే రైలు నంబర్ 20707 (సికింద్రాబాద్-విశాఖపట్నం) సికింద్రాబాద్ నుండి ఉదయం 05:05 గంటలకు బయలుదేరి మధ్యాహ్నం 1:50 గంటలకు విశాఖపట్నం చేరుకుంటుంది. రైలు నంబర్ 20708 (విశాఖపట్నం-సికింద్రాబాద్) మధ్యాహ్నం 2:35 గంటలకు బయలుదేరి రాత్రి 11:20 గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకుంటుంది. ఈ రైలు గురువారాలు మినహా వారానికి ఆరు రోజులు నడుస్తుంది.

