తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. చెన్నైలో మూతపడిన పాఠశాలలు
తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. భారీ వర్ష హెచ్చరిక కారణంగా చెన్నైలోని అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. కడలూరు, విల్లుపురం, రాణిపేట జిల్లా కలెక్టర్లు కూడా తమ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు.
తూత్తుకుడిలో, పాఠశాలలు మాత్రమే మూసివేయబడతాయని అధికారులు మంగళవారం తెలిపారు. ఎడతెరపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనాల నేపథ్యంలో పుదుచ్చేరి, కారైకల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు బుధవారం సెలవులు ప్రకటించాయి.
ఇంతలో, చెన్నైలోని ఐకానిక్ మెరీనా బీచ్ తీవ్రమైన సముద్ర అల్లకల్లోలాన్ని చూస్తోంది. ఈశాన్య రుతుపవనాల కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్నందున తీరాన్ని తాకిన కఠినమైన అలలు, బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయి. రాబోయే రెండు రోజులు సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
మత్స్యకారులు, తీరప్రాంత నివాసితులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, భద్రతా సలహాలను పాటించాలని కోరారు. అంతకుముందు, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ అధికారులతో కలిసి అనేక తీరప్రాంత జిల్లాల్లో భారీ వర్షపాతం కోసం ప్రాంతీయ వాతావరణ కార్యాలయం హెచ్చరికలు జారీ చేయడంతో సంసిద్ధత చర్యలను సమీక్షించారు.