మహారాష్ట్రలోని నాసిక్‌లో భారత వైమానిక దళానికి చెందిన సుఖోయ్ యుద్ధ విమానం కూలిపోయింది. ఈ విమానం కూలిపోతుందనగా విమానం నడుపుతున్న పైలట్, కో పైలట్ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.

పెద్ద శబ్దం చేస్తూ నాసిక్ పొలాల్లో విమానం నేలకూలడాన్ని చూసిన స్థానిక ప్రజలు భయభ్రాంతులకు లోనయ్యారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఈలోపుగా విమానం కూలిన ఘటనా స్థలానికి కొద్దిదూరంలో పైలట్-కోపైలట్ సురక్షితంగా వుండటాన్ని చూసారు. కాగా విమానం కూలిపోవడానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి వుంది.

Indian Air Force's Sukhoi fighter jet crashed in Nashik, Maharashtra.



The pilot and co-pilot managed to escape safely before the incident.



The cause is not yet known.#PlaneCrash #SukhoiFighterJet #SukhoiJet pic.twitter.com/JKqXrO1wrs