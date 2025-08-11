సోమవారం, 11 ఆగస్టు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 11 ఆగస్టు 2025 (14:42 IST)

డబ్బులు అడిగినందుకు ప్రియుడుని ఇంటికి పిలిచి హత్య చేసిన ప్రియురాలు

murder
ఇటీవలికాలంలో వివాహేతర సంబంధాలు హత్యలకు దారితీస్తున్నాయి. అనేక మంది భర్తలను తమ ప్రియుళ్లతో కలిసి భార్యలు హత్య చేస్తున్నారు. తాజాగా ఓ మహిళ తన ప్రియుడుని ఇంటికి పిలిచి భర్తతో కలిసి హత్య చేసింది. తీసుకున్న డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వమని అడిగినందుకు ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని సాంబా జిల్లాకు చెందిన రయూస్ అహ్మద్, సితార దంపతులు. పొరుగింటికి చెందిన 45 ఏళ్ల అనీశ్‌ను అనే వ్యక్తితో సితారకు వివాహేతర సంబంధం ఉంది. శనివారం రాత్రి అనీశ్‌ను తన ఇంటికి పిలిపించిన సితార.. అక్కడకు వచ్చిన అతనిపై భర్త రయాస్ అహ్మద్ కలిసి దాడి చేసింది. స్క్రూడ్రైవర్‌తో పొడిచి, కటింగ్ ప్లేయర్ వంటి పరికరాలతో హింసించింది. తీవ్ర గాయాలతో అక్కడి నుంచి తప్పించుకుని తన ఇంటికి వచ్చిన అనీశ్ ఆ తర్వాత మరణించాడు.
 
ఈ ఘటనపై మృతుడు అనీశ్ తండ్రి ముస్తాకిమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. పొరుగింటి కుటుంబానికి తన కుమారుడు గతంలో ఏడు లక్షలు అప్పు ఇచ్చాడని, ఇటీవల తన కుమారుడికి పెళ్లి కుదరడంతో డబ్బు తిరిగి ఇవ్వమని అడిగేందుకు వెళితే ఆ దంపతులు దారుణంగా హింసించి హత్య చేశారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు.
 
అనీశ్ మృతిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేయగా, అనీశ్‌కు సితారతో వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలోనే అనీశ్‌ను తన ఇంటికి పిలిపించిన సితార.. భర్తతో కలిసి హింసించి హత్య చేసిందని పోలీస్ అధికారి తెలిపారు. అనీశ్ హత్యకు కారకులైన భార్య, భర్తలను అరెస్టు చేసినట్లు చెప్పారు.

ఎక్కడికెళ్లినా ఆ దిండుతో పాటు జాన్వీ కపూర్ ప్రయాణం.. ఎందుకు?

ఎక్కడికెళ్లినా ఆ దిండుతో పాటు జాన్వీ కపూర్ ప్రయాణం.. ఎందుకు?జాన్వీ కపూర్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలిచింది. ఈసారి అంతా ఆమె ఉపయోగించే దిండు గురించే. ఇటీవల ఆ నటి విమానాశ్రయంలో ఒక సిబ్బంది తన వ్యక్తిగత దిండును మోస్తూ కనిపించింది. ఆ వీడియో త్వరగా వైరల్ అయింది. బాలీవుడ్‌లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన, సంపన్న తారలలో ఒకరు ఎక్కడికి వెళ్లినా తన సొంత దిండును ఎందుకు తీసుకెళ్లాలని పట్టుబడుతున్నారో అని అభిమానులు, నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

బెట్టింగ్ యాప్‌ల ప్రమోషన్‌: ఈడీ ముందు హాజరైన రానా దగ్గుబాటి

బెట్టింగ్ యాప్‌ల ప్రమోషన్‌: ఈడీ ముందు హాజరైన రానా దగ్గుబాటిటాలీవుడ్ నటుడు రానా దగ్గుబాటి సోమవారం అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్‌ల ప్రమోషన్‌కు సంబంధించిన కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ముందు హాజరయ్యారు. బషీర్‌బాగ్‌లోని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి ఉదయం 10.30 గంటల ప్రాంతంలో హాజరయ్యారు.

వినోదంతోపాటు నాకంటూ హిస్టరీ వుందంటూ రవితేజ మాస్ జాతర టీజర్ వచ్చేసింది

వినోదంతోపాటు నాకంటూ హిస్టరీ వుందంటూ రవితేజ మాస్ జాతర టీజర్ వచ్చేసిందిమాస్ మహారాజా రవితేజ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక 75వ చిత్రం 'మాస్ జాతర'. భాను భోగవరపు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు. ఆగస్టు 27న విడుదల కానున్న 'మాస్ జాతర' కోసం అందరూ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్, పాటలు ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి టీజర్ విడుదలైంది.

వింటేజ్ రేడియో విరిగి ఎగిరిపోతూ సస్పెన్స్ రేకెత్తిస్తున్న కిష్కిందపురి పోస్టర్‌

వింటేజ్ రేడియో విరిగి ఎగిరిపోతూ సస్పెన్స్ రేకెత్తిస్తున్న కిష్కిందపురి పోస్టర్‌బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ అప్ కమింగ్ హారర్-మిస్టరీ థ్రిల్లర్ కిష్కిందపురిలో బోల్డ్, ఇంటెన్స్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 12న విడుదల కానుంది. కౌశిక్ పెగల్లపాటి దర్శకత్వంలో, షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ మహిళా కథానాయికగా నటించింది. హారర్, మిస్టరీ, ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్ తో వస్తున్న కిష్కిందపురి ఈ సీజన్‌లో మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీలో ఒకటి.

భార్య చీపురుతో కొట్టిందన్న అవమానంతో టీవీ నటుడి ఆత్మహత్య

భార్య చీపురుతో కొట్టిందన్న అవమానంతో టీవీ నటుడి ఆత్మహత్యకన్నడ బుల్లితెర హాస్య నటుడు, 'కామెడీ ఖిలాడీగాలు' ఫేమ్ చంద్రశేఖర్ సిద్ధి (28) భార్య చీపురుతో కొట్టిందన్న అవమానభారంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, యల్లాపుర తాలూకా వజ్రళ్లి గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని చిమనళ్లికి చెందిన సిద్ధి జులై 31న ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. యల్లాపుర తాలూకాలోని కట్టిగ గ్రామ సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో ఉరి వేసుకున్నాడు. కొన్ని నెలలుగా అతడు మానసికంగా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నట్టు అప్పట్లో పోలీసులు తెలిపారు.

Watch More Videos

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?

Chapati Wheat Flour: ఫ్రిజ్‌లో చపాతీ పిండిని నిల్వ చేస్తే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుందా?ఫ్రిజ్‌లో ఉల్లిపాయలు పెట్టకూడదు. అలాగే దుంపలకు సంబంధించిన పదార్థాలను ఫ్రిజ్‌లో వుంచకూడదు. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు పిండిని కలిపేసి చపాతీలను చేసే టైం అందరికీ ఉండకపోవచ్చు. అందుకే చాలా మంది ఒకేసారి ఎక్కువ పిండిని కలిపేసి ఫ్రిజ్‌లో పెట్టేస్తుంటారు. అలా ఫ్రిజ్‌లో కలిపిన చపాతీ పిండిని వుంచకూడదు అంటున్నారు చాలామంది. చపాతీ పిండి ఎక్కువ సేపు ఫ్రిజ్‌లో ఉంటే దానిపై పొర గడ్డకడుతుంది. అలాగే పిండి వాసన కూడా వస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ఇది మంచిది కాదని, ఇలాంటి పిండి చపాతీలను తినకూడదని చెప్తుంటారు. అలాగే కొంతమంది అయితే ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన పిండి విషంలా మారుతుందని కూడా అంటుంటారు. ఒకవేళ నిల్వ చేయాలనుకుంటే పిండిని సరిగ్గా నిల్వ చేయడం చాలా అవసరం.

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?

మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే.. ఏంటి లాభం?మహిళలు వంకాయను తీసుకుంటే బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. వంకాయ తినడం బరువు తగ్గడానికి చాలా మంచిది. ఇది కొవ్వు బర్నింగ్ రేటును మరింత పెంచుతుంది. కళ్ళను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతో పాటు, వంకాయ రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడంలో కూడా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మాన్ని లోపలి నుండి మెరుస్తూ, ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. వంకాయ తినటం వల్ల గుండె సమస్యలకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు.

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులు

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులుఅనేక ప్రతిరోజు ఇష్టానుసారంగా శీతలపానీయాలు తాగుతుంటారు. అలాగే డైట్ సోడా కూడా తాగుతుంటారు. ఇలాంటి వారికి పక్షవాతం తప్పదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ మాస పత్రికలో ఈ అధ్యయన నివేదిక ప్రచురితమైంది. అధ్యయనకారులు 45 ఏళ్లు దాటిన 2,800 మందిని పదేళ్లపాటు పరిశీలించారు. వారి పరిశోధనలో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?గుగ్గిళ్ళు అనేవి వివిధ రకాల ధాన్యాలతో, పప్పులతో చేసే ఆరోగ్యకరమైన, రుచికరమైన చిరుతిండి. గుగ్గిళ్ళను తయారుచేసేందుకు ఎక్కువగా శనగలు, ఉలవలు, పెసలు, అలసందలు వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తారు. వీటి వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒక్కొక్క ధాన్యానికి ఒక్కో విధంగా ఉంటాయి. సాధారణంగా గుగ్గిళ్ళలో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుగ్గిళ్ళలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇవి శరీర కణజాలాల నిర్మాణం, మరమ్మత్తుకు అవసరం. వీటిలో ఫైబర్ ఎక్కువ కనుక ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. గుగ్గిళ్ళను తినడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

గౌరవ్ గుప్తా తన బ్రైడల్ కౌచర్ కలెక్షన్, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ ఆవిష్కరణ

గౌరవ్ గుప్తా తన బ్రైడల్ కౌచర్ కలెక్షన్, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ ఆవిష్కరణఅంతర్జాతీయంగా ప్రఖ్యాతి పొందిన కౌట్యూరియర్ గౌరవ్ గుప్తా తన ఇండియన్ కౌచర్ 2025 కలెక్షన్‌ను, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ పేరుతో, ఆగస్టు 8, 2025న ముంబైలోని జియో వరల్డ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో ఆవిష్కరించారు. వివాహ ప్రమాణాల పవిత్ర క్షణం కోసం రూపొందించిన తన బ్రైడల్ కౌచర్ లైన్‌కు ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ఆరంభం. ఆధునిక భారతీయ వివాహం యొక్క లీనమయ్యే అన్వేషణగా భావించిన ఈ అనుభవం, 500కు పైగా అతిథులను ఒకే సాయంత్రం మూడు పరస్పర అనుసంధానిత ప్రదేశాల గుండా ఒక భావోద్వేగ ప్రయాణానికి తీసుకువెళ్లింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com