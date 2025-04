సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వ్యూస్ కోసం, ఫాలోయర్స్ ప్రశంసల కోసం పలువురు తాము చేసే పనుల వల్ల ప్రాణాలను పోగొట్టుకుంటున్నారు. ఇలాంటి విషాదకర ఘటన ఉత్తరకాశిలోని మణికర్ణిక ఘాట్ వద్ద జరిగింది.

ఉత్తరాఖండ్ లోని ఉత్తరకాశిలోని మణికర్నిక ఘాట్ వద్ద ఓ మహిళ రీల్ చేయాలనుకుంది. ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న గంగానదిలోకి దిగింది. మోకాలి లోతు వరకూ వెళ్లి.. ఇంకాస్త లోపలికి అడుగు వేసింది. అంతే... ఆ అడుగు జారడంతో నదిలో పడిపోయి కొట్టుకుపోయింది. నది ఒడ్డున వున్న బాలిక గొంతు... అమ్మ అనే అరుపు వినిపిస్తోంది. నదిలో కొట్టుకుపోయిన మహిళ మృతదేహం కోసం గజ ఈతగాళ్లు రంగంలోకి దిగారు.

A woman lost her life while making #reelsvideo in Uttarkashi, #Uttarakhand. While making reels at #Uttarkashi Manikarnika Ghat, the woman slipped in the strong current of the river and was swept away and lost her life. The local police have not yet recovered the body of the girl. pic.twitter.com/KIJKhpl59N