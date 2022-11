సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియోలో మిలీ ట్రెజో అనే అమ్మాయి ఒక కాలు మాత్రమే కలిగి ఉంది. రింక్‌లో సులభంగా స్కేటింగ్ చేస్తోంది. ప్రేక్షకులు బిగ్గరగా చీర్ చేయడంతో అమ్మాయి తన చేతులను పైకి లేపి తన స్కేటింగ్‌పై దృష్టి సారించింది.

అమ్మాయి ఆ ఘనతను సాధించి, తన తల్లి వద్దకు వెళ్లి, ఆమెను హత్తుకుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసినవారంతా ఆమెను వండర్ గర్ల్ అంటూ పిలుస్తున్నారు.

Nothing is impossible.



Mily Trejo is the Argentine National Champion of adaptive skating.



Mom’s hug at the end