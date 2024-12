మెన్స్ జూ.ఆసియా కప్.. భారత్ హ్యాట్రిక్

Devendra Fadnavis to take oath as Maharashtra CM today మహారాష్ట్రలో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరనుంది. ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో బీజేపీ సీనియర్ నేత దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ కూర్చోనున్నారు. అదేసమయంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టేందుకు ఆపద్ధర్మ ముఖ్యమంత్రి ఏక్‌నాథ్ షిండే నిరాకరిస్తున్నారు.