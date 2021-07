టోక్యో ఒలింపిక్స్‌.. ఈ పిల్లి వీడియో వైరల్.. ఏం చేస్తుందో చూడండి..

అంతటితో ఆగకుండా తన చేతులతో జిమ్నాస్ట్‌ను పట్టుకునేందుకు క్యాట్ ప్రయత్నిస్తుంది. రెండు చేతులను టీవీ మీదకు పెట్టి జిమ్నాస్ట్‌తోపాటు అటు ఇటు తిరుగుతూ హుషారుగా కనిపిస్తోంది. 54 సెకన్ల నిడివిగల ఈ వీడియోను హ్యూమర్‌ అండ్‌ ఎనిమల్స్‌ అనే ట్విట్టర్ పేజ్‌ ట్విట్టర్ వేదికగా షేర్ చేయగా, అది ప్రస్తుతం తెగ వైరలవుతోంది.



ఈ వీడియోకు నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. జిమ్నాస్ట్‌కు సాయం చేసేందుకు క్యాట్ సాయం చేస్తోందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోకు ఇప్పటికే మిలియన్ వ్యూస్ రాగా, ఇంకా వైరలవుతోంది.

watching is my new favorite

(teenybellinitheprettypittie IG) pic.twitter.com/aZjQBoqJBB