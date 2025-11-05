బుధవారం, 5 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 5 నవంబరు 2025 (22:29 IST)

1000 గోల్స్ టార్గెట్.. కుటుంబంతో సమయం గడపాలి.. త్వరలో రిటైర్మెంట్: క్రిస్టియానో ​​రొనాల్డో

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
స్టార్ సాకర్ క్రిస్టియానో ​​రొనాల్డో తాను త్వరలో తాను రిటైర్ అవుతానని స్పష్టం చేశాడు. తన మెరిసే కెరీర్‌ను ముగించడం కష్టమని అతను అంగీకరించినప్పటికీ, 40 ఏళ్ల అతను కొంతకాలంగా తన ఫుట్‌బాల్ తర్వాత జీవితాన్ని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాడు. అల్ నాసర్ స్ట్రైకర్ క్లబ్, తన దేశం కోసం కలిపి 952 గోల్స్‌తో ఆల్ టైమ్ లీడింగ్ గోల్ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. అయితే ఆటను విడిచిపెట్టే ముందు 1,000 గోల్స్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నానని చెప్పాడు.
 
ఇంకా క్రిస్టియానో రొనాల్డో రిటైర్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతూ.. "నేను సిద్ధంగా ఉంటానని అనుకుంటున్నాను. ఇది చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ, నేను 25, 26, 27 సంవత్సరాల వయస్సు నుండి నా భవిష్యత్తును సిద్ధం చేసుకున్నాను. ఆ ఒత్తిడిని నేను తట్టుకోగలనని నేను భావిస్తున్నాను. 
 
ఫుట్‌బాల్‌లో గోల్ చేయడానికి మీరు కలిగి ఉన్న అడ్రినలిన్‌తో ఏదీ పోల్చలేము. కానీ ప్రతిదానికీ ఒక ప్రారంభం ఉంటుంది. ప్రతిదానికీ ఒక ముగింపు ఉంటుంది. నా పిల్లలను పెంచడానికి నా కోసం, నా కుటుంబం కోసం నాకు ఎక్కువ సమయం ఉంటుంది. ఇందుకే త్వరలో రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాలి.." అనుకుంటున్నాను అని తెలిపాడు. 

Supermoon: కార్తీక పౌర్ణమి.. కనువిందు చేసిన సూపర్ మూన్ (వీడియో వైరల్)

Supermoon: కార్తీక పౌర్ణమి.. కనువిందు చేసిన సూపర్ మూన్ (వీడియో వైరల్)కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా సూపర్ మూన్ కనువిందు చేసింది. ఆకాశంలో చంద్రుడు సాధారణం కన్నా పెద్దగా, మరింత ప్రకాశవంతంగా కనిపించాడు. చంద్రుడు ఇలా భూమికి సమీపంగా రావడం ఈ ఏడాది ఇది రెండోసారి కావడం విశేషం. వచ్చే నెల మరోసారి చంద్రుడు భూమికి దగ్గరగా రానున్నాడు. వాస్తవానికి చంద్రుడు భూమి చుట్టు తిరిగే కక్ష్య అనేది పూర్తిగా వృత్తాకారంగా ఉండదు. కానీ కక్ష్యలో తిరిగే సమయంలో మాత్రం భూమికి చంద్రుడు దగ్గరగా వస్తుంటాడు, అలాగే దూరంగా వెళ్తుంటాడు.

Rowdy Sheeter: నడిరోడ్డుపై యువకుడిపై హత్యాయత్నం.. కత్తితో దాడి చేసి..? (video)

Rowdy Sheeter: నడిరోడ్డుపై యువకుడిపై హత్యాయత్నం.. కత్తితో దాడి చేసి..? (video)హైదరాబాద్ నగరం, నడిరోడ్డుపై యువకుడిపై హత్యాయత్నం జరిగింది. కుత్బుల్లాపూర్, జగద్గిరిగుట్ట బస్టాండ్ వద్ద రోషన్ అనే యువకుడిపై హత్యాయత్నం జరిగింది. బాల్ రెడ్డి అనే రౌడీ షీటర్, మరో వ్యక్తి కలిసి రోషన్‌పై కత్తితో దాడి చేశారు. ఈ దాడికి ఆర్థిక లావాదేవీలు కారణమని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

జగన్ టూర్-పామర్రు మాజీ ఎమ్మెల్యే కైలే అనిల్ కుమార్‌పై కేసు

జగన్ టూర్-పామర్రు మాజీ ఎమ్మెల్యే కైలే అనిల్ కుమార్‌పై కేసుపామర్రు మాజీ ఎమ్మెల్యే కైలే అనిల్ కుమార్, అతని మద్దతుదారులపై పమిడిముక్కల పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. కృష్ణా జిల్లాలో వరద బాధిత నివాసితులను కలవడానికి జగన్ పర్యటన సందర్భంగా వారు ఆందోళన సృష్టించారని, అధికారిక విధులకు ఆటంకం కలిగించారని పోలీసులు తెలిపారు. పమిడిముక్కల సమీపంలోని గోపువానిపాలెం వద్ద హైవేను దిగ్బంధించవద్దని సీఐ చిట్టిబాబు వైకాపా నాయకులను కోరారు. అయితే, అనిల్ కుమార్, అతని మద్దతుదారులు పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు.

ట్రంప్‌కు వర్జీనియా ప్రజలు వాత, వర్జీనియా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్‌గా మన మలక్ పేట మహిళ

ట్రంప్‌కు వర్జీనియా ప్రజలు వాత, వర్జీనియా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్‌గా మన మలక్ పేట మహిళభారతదేశంపై ప్రతీకార టారిఫ్‌లతో అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కి అక్కడి ప్రజలే కర్రు కాల్చి వాత పెట్టేసారు. మేయర్ ఎన్నికల్లో ఊహించని షాక్ ఇచ్చారు. ప్రధాన నగరాల్లో ప్రత్యర్థి పార్టీకి చెందిన డెమొక్రాట్లు విజయం సాధించారు. వారిలో భారతదేశ మూలాలున్న, తెలంగాణలోని మలక్ పేటలో పుట్టిన గజాలా హష్మీ కూడా వున్నారు. ఆమె తన ఎన్నికల పర్యటనలో ట్రంప్ విధానాలపై విరుచుపడ్డారు. అమెరికా అభివృద్ధని అడ్డుకోవడమే కాకుండా ఆర్థిక సంక్షోభంలో నెట్టేసే చర్యలు తీసుకుని నాశనం చేస్తున్నారంటూ ట్రంప్ పైన ఆమె మండిపడ్డారు.

ట్రంప్‌ను ఛీకొట్టిన న్యూయార్క్ ప్రజలు: పనిచేసిన ఉచిత బస్సు పథకం, మేయర్‌గా భారత సంతతి వ్యక్తి జోహ్రాన్

ట్రంప్‌ను ఛీకొట్టిన న్యూయార్క్ ప్రజలు: పనిచేసిన ఉచిత బస్సు పథకం, మేయర్‌గా భారత సంతతి వ్యక్తి జోహ్రాన్ఉచిత పథకాలు సంపన్న దేశాల్లో కూడా పనిచేస్తాయని నిరూపించారు భారత సంతతికి చెందిన జోహ్రాన్ మమ్‌దాని. న్యూయార్క్ ఎన్నికల పర్యటనల సందర్భంగా జోహ్రాన్ తనదైన శైలిలో ఉచిత పథకం హామీ ఇచ్చారు. తాము గెలిస్తే న్యూయార్క్ లోని అన్ని నగర బస్సులలో ప్రయాణం ఉచితంగా ప్రకటిస్తామంటూ భారీ హామీ ఇచ్చారు. ఆయన ప్రత్యర్థి ఈ ఉచిత పథకానికి నో చెప్పారు పైగా స్వయంగా జోహ్రాన్ ను ఓడించేందుకు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ రంగంలోకి దిగారు. కాలికి బలపం కట్టుకుని వీధిల్లో ప్రచారం చేసారు. ఐనా న్యూయార్క్ ప్రజలు ఆయన్ను ఛీకొట్టారు.

Bandla Ganesh: బండ్ల గణేష్ పై ఇండస్ట్రీ సీరియస్ - గబ్బర్ సింగ్ లాంటి సినిమా తీయలేనా?

Bandla Ganesh: బండ్ల గణేష్ పై ఇండస్ట్రీ సీరియస్ - గబ్బర్ సింగ్ లాంటి సినిమా తీయలేనా?గబ్బర్ సింగ్ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఏదైన సినిమా వేడుకకు వెళితే అక్కడ ఆవేశంగా తన దైన శైలిలో మాట్లాడతాడు. అలాంటిదే రెండు రోజులనాడు కిరణ్ అబ్బవరం నటించిన కె రాంప్ సినిమా సక్సెస్ మీట్‌లో ఆయన మాట్లాడారు. కిరణ్ ను ఆకాశానికి ఎత్తేశారు. ఆ క్రమంలో చిరంజీవిని స్పూర్తిగా తీసుకుని వచ్చాడని అన్నారు. అలాంటి అందరూ తీసుకోవాలంటూ.. ఒక్క సక్సెస్ రాగానే హీరోలంతా ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో అనేది చెప్పేశారు.

Manoj: ఎవరినీ మోసం చేయను, మౌనిక ను బాగా చూసుకుంటా : మంచు మనోజ్

Manoj: ఎవరినీ మోసం చేయను, మౌనిక ను బాగా చూసుకుంటా : మంచు మనోజ్అఖిల్, తేజస్విని జంటగా నటిస్తున్న సినిమా రాజు వెడ్స్ రాంబాయి. ఈ చిత్రాన్ని ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్స్ ప్రొడక్షన్ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తోంది. డా.నాగేశ్వరరావు పూజారి సమర్పణలో డోలాముఖి సుబల్టర్న్ ఫిలింస్, మాన్ సూన్స్ టేల్స్ బ్యానర్స్ పై వేణు ఊడుగుల, రాహుల్ మోపిదేవి నిర్మిస్తున్నారు. సాయిలు కంపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ నెల 21న సినిమాను వంశీ నందిపాటి ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ బ్యానర్స్ పై వంశీ నందిపాటి, బన్నీ వాస్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో సాంగ్ ను మంచు మనోజ్ ఫ్యామిలీ విడుదల చేసింది.

ప్రైమ్ వీడియోలో మా దృష్టి గొప్ప కథలను నిర్మించడం మీదే ఉంది - పద్మా కస్తూరిరంగన్

ప్రైమ్ వీడియోలో మా దృష్టి గొప్ప కథలను నిర్మించడం మీదే ఉంది - పద్మా కస్తూరిరంగన్ఇండియాజాయ్ 2025 8వ ఎడిషన్ యానిమేషన్, VFX, గేమింగ్, కామిక్స్ (AVGC) రంగాలలో సృజనాత్మకత, ఆవిష్కరణ, సాంకేతికతకు సంబంధించిన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ సంవత్సరం ప్రధాన ముఖ్యాంశాలలో OTT పల్స్ 2025 ఉంది. ఇది డిజిటల్ యుగంలో ప్రాంతీయ కథల భవిష్యత్తును చర్చించడానికి భారతదేశ OTT, వినోద పరిశ్రమ నుండి అగ్ర తారలను ఒకచోట చేర్చింది.

ప్రణవ్ మోహన్ లాల్.. డీయస్ ఈరే... శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ ద్వారా విడుదల

ప్రణవ్ మోహన్ లాల్.. డీయస్ ఈరే... శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ ద్వారా విడుదలప్రణవ్ మోహన్ లాల్ కథానాయకుడిగా నటించిన సినిమా డీయస్ ఈరే. మిస్టరీ హారర్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందింది. 'భూత కాలం', 'భ్రమ యుగం' ఫేమ్ రాహుల్ సదాశివన్ దర్శకత్వంలో నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వైనాట్ స్టూడియోస్ సంస్థలపై చక్రవర్తి రామచంద్ర, ఎస్ శశికాంత్ నిర్మించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సుప్రసిద్ధ నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ స్రవంతి మూవీస్ విడుదల చేస్తోంది.

పురుషః పాత్రల ఫస్ట్ లుక్ ఆవిష్కరించిన డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల

పురుషః పాత్రల ఫస్ట్ లుక్ ఆవిష్కరించిన డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెలవైఫ్ వర్సెస్ వారియర్, వైఫ్ వర్సెస్ పీస్ మ్యాన్, వైఫ్ వర్సెస్ సిజర్ మ్యాన్ అంటూ వరుసగా ప్రతీ మగాడి యుద్ధం (విజయం) వెనక ఓ ఆడది ఉంటుంది,స్వేచ్ఛ కోసం భర్త చేసే అలుపెరగని పోరాటం.. గొప్ప గొప్ప యుద్ధాలన్నీ భార్యతోనే.. అంటూ క్యాప్షన్స్ పెట్టి.. ప్రీ లుక్ పోస్టర్లతో ఆసక్తిని పెంచింది పురుష: చిత్రయూనిట్. బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు తన తనయుడు పవన్ కళ్యాణ్‌ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘పురుష:’. ఈ సినిమాకు వీరు వులవల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
