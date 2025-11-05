1000 గోల్స్ టార్గెట్.. కుటుంబంతో సమయం గడపాలి.. త్వరలో రిటైర్మెంట్: క్రిస్టియానో రొనాల్డో
స్టార్ సాకర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో తాను త్వరలో తాను రిటైర్ అవుతానని స్పష్టం చేశాడు. తన మెరిసే కెరీర్ను ముగించడం కష్టమని అతను అంగీకరించినప్పటికీ, 40 ఏళ్ల అతను కొంతకాలంగా తన ఫుట్బాల్ తర్వాత జీవితాన్ని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాడు. అల్ నాసర్ స్ట్రైకర్ క్లబ్, తన దేశం కోసం కలిపి 952 గోల్స్తో ఆల్ టైమ్ లీడింగ్ గోల్ స్కోరర్గా నిలిచాడు. అయితే ఆటను విడిచిపెట్టే ముందు 1,000 గోల్స్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నానని చెప్పాడు.
ఇంకా క్రిస్టియానో రొనాల్డో రిటైర్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతూ.. "నేను సిద్ధంగా ఉంటానని అనుకుంటున్నాను. ఇది చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ, నేను 25, 26, 27 సంవత్సరాల వయస్సు నుండి నా భవిష్యత్తును సిద్ధం చేసుకున్నాను. ఆ ఒత్తిడిని నేను తట్టుకోగలనని నేను భావిస్తున్నాను.
ఫుట్బాల్లో గోల్ చేయడానికి మీరు కలిగి ఉన్న అడ్రినలిన్తో ఏదీ పోల్చలేము. కానీ ప్రతిదానికీ ఒక ప్రారంభం ఉంటుంది. ప్రతిదానికీ ఒక ముగింపు ఉంటుంది. నా పిల్లలను పెంచడానికి నా కోసం, నా కుటుంబం కోసం నాకు ఎక్కువ సమయం ఉంటుంది. ఇందుకే త్వరలో రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాలి.." అనుకుంటున్నాను అని తెలిపాడు.