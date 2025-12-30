మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025 (16:33 IST)

12 యేళ్ల బుడ్డోడి చేతిలో ఓటమిపాలైన వరల్డ్ చాంపియన్

gukesh
ప్రపంచ చదరంగంలో మరో సంచలనం నమోదైంది. దోహా వేదికగా జరుగుతున్న ఫిడే వరల్డ్ బ్లిట్జ్ ఛాంపియన్ షిప్-2025లో భారత యువ గ్రాండ్ మాస్టర్, ప్రస్తుత ప్రపంచ ఛాంపియన్ డి.గుకేశ్‌కు ఊహించని షాక్ తగిలింది. కేవలం 12 ఏళ్ల వయసున్న రష్యా యువ సంచలనం సెర్గీ స్లోకిన్ చేతిలో గుకేశ్ ఓటమి పాలవ్వడం క్రీడాకారులను విస్మయానికి గురిచేసింది. మూడో రౌండ్‌లో జరిగిన ఈ ఉత్కంఠ పోరులో చివరి నిమిషంలో చేసిన ఒకే ఒక్క తప్పిదం అతని కొంపముంచింది.
 
నల్ల పావులతో ఆడుతున్న గుకేశ్‌కు గేమ్ 70వ ఎత్తు వద్ద తీవ్రమైన సమయ ఒత్తిడి ఏర్పడింది. చేతిలో కేవలం 8 సెకన్ల సమయం మాత్రమే ఉండటంతో ఈ దశలో ప్రత్యర్థి స్లోకిన్ డ్రా చేసుకునే ఉద్దేశంతో రూక్ ఎక్స్చేంజ్ (ఏనుగుల మార్పిడి) ఆఫర్ చేశాడు. సాధారణంగా అది డ్రా అయ్యే గేమ్. కానీ, దూకుడుగా ఆడుతూ ఎప్పుడూ గెలుపునే కోరుకునే గుకేశ్, ఆ డ్రా ఆఫర్‌ను తిరస్కరించి తన రూకన్ను 'f4'కి జరిపాడు.
 
గెలుపు కోసం గుకేశ్ చేసిన ఈ సాహసం బెడిసికొట్టింది. ఆ తర్వాతి కొద్ది ఎత్తుల్లోనే గుకేశ్ తన బిషప్‌ను, చివరి పానున్ను కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. పరిస్థితి పూర్తిగా చేజారిపోవడంతో మరో పది ఎత్తుల్లోనే గుకేశ్ తన ఓటమిని అంగీకరించాడు. 
 
ఈ గేమ్ గురించి ప్రముఖ గ్రాండ్‌మాస్టర్ మారిస్ యాష్లే మాట్లాడుతూ.. "గుకేశ్ పోరాట పటిమ గొప్పదే. అతను డ్రా చేసుకోవడాన్ని అస్సలు ఇష్టపడడు. కానీ, ఈసారి అది మరీ ఎక్కువైంది. వాస్తవానికి అక్కడ డ్రా చేసుకోవడమే సరైన నిర్ణయం. అతను గెలుపు కోసం అనవసర రిస్క్ చేసి భారీ మూల్యం చెల్లించుకున్నాడు. ఒక ప్రపంచ ఛాంపియన్ నుంచి ఇలాంటి నిర్ణయం ఊహించలేదు" అని వ్యాఖ్యానించారు. 

భూపాలపల్లి హాస్టల్‌లో అమానుషం - విద్యార్థిని చితకబాదిన వార్డెన్

భూపాలపల్లి హాస్టల్‌లో అమానుషం - విద్యార్థిని చితకబాదిన వార్డెన్తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని భూపాలపల్లి ఎస్సీ బాలికల గురుకుల వసతి గృహంలో అమానుష సంఘటన ఒకటి చోటుచేసుకుంది. ఓ విద్యార్థిని వార్డెన్ కర్ర తీసుకుని చితకబాదింది. మిగిలిన విద్యార్థులు రహస్యంగా వీడియో తీసి బహిర్గతం చేయడంతో ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది.

బెంగాల్ సరిహద్దుల్లో కంచె నిర్మాణం చేయలేదు.. కారణం దీదీనే : అమిత్ షా

బెంగాల్ సరిహద్దుల్లో కంచె నిర్మాణం చేయలేదు.. కారణం దీదీనే : అమిత్ షావెస్ట్ బెంగాల్ - బంగ్లాదేశ్‌ సరిహద్దుల మధ్య కంచె నిర్మాణం చేపట్టలేకపోవడానికి ప్రధాన కారణం వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని టీఎంసీ ప్రభుత్వమేనని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఆరోపించారు. ఇదే అంశంపై ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, ఎన్నికల్లో రాజకీయ లబ్దికోసమే బంగ్లాదేశీయులు చొరబాట్లను ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సారథ్యంలోని టీఎంసీ సర్కారు ప్రోత్సహిస్తోందన్నారు.

Pawan Kalyan: కొండగట్టులో పవన్ కల్యాణ్.. రూ.35కోట్ల విలువైన పనులకు శంకుస్థాపన

Pawan Kalyan: కొండగట్టులో పవన్ కల్యాణ్.. రూ.35కోట్ల విలువైన పనులకు శంకుస్థాపనఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కొండగట్టు హనుమాన్ ఆలయాన్ని సందర్శించనున్నారు. ఆయన కార్యాలయం ఈ పర్యటనను ధృవీకరించింది. ఈ పర్యటనలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేక పూజలు చేసి, టీడీపీ మద్దతుతో చేపట్టనున్న రూ.35కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి జనవరి 3న కొండగట్టులో ఉంటారు. ప్రణాళికాబద్ధమైన పనులలో మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదల మరియు భక్తుల కోసం సౌకర్యాల కల్పన ఉన్నాయి. ఈ పర్యటన పవన్ కళ్యాణ్‌కు వ్యక్తిగతంగా, రాజకీయంగా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ వర్గాలలో ముందస్తు చర్చకు దారితీసింది.

భార్యతో గొడవలు.. నాటు తుపాకీతో ఆత్మహత్య చేసుకున్న భర్త

భార్యతో గొడవలు.. నాటు తుపాకీతో ఆత్మహత్య చేసుకున్న భర్తకర్ణాటకలోని కలబురగి నగరంలోని శివశక్తి కాలనీలో సోమవారం భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన గొడవ తర్వాత 36 ఏళ్ల వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడిని ఖండూరాజ్ దవలాజీగా గుర్తించారు. పోలీసుల ప్రకారం, తన భార్య ప్రవర్తనపై అనుమానంతో ఆమెతో తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగిన తర్వాత అతను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. గత ఒకటిన్నర నుండి రెండు సంవత్సరాలుగా దవలాజీ తన భార్యకు వివాహేతర సంబంధం ఉందని అనుమానిస్తూ ఆమెతో తరచుగా గొడవ పడుతున్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.

ప్రయాణికులకు శుభవార్త - హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీకి సంక్రాంతి స్పెషల్ బస్సులు

ప్రయాణికులకు శుభవార్త - హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీకి సంక్రాంతి స్పెషల్ బస్సులుసంక్రాంతి పడుగకు సొంతూర్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ టీజీఎస్ ఆర్టీసీ శుభవార్త చెప్పింది. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్ధం ప్రత్యేక రైళ్ళను నడుపనున్నట్టు వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాలై బీహెచ్‌ఈఎల్, మియాపూర్ వైపు నివసించే వారి సౌకర్యార్థం హెచ్ఈఎల్ డిపో నుంచి ఏపీకి ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపనున్నట్టు ప్రకటించింది. ఈ ప్రత్యేక సర్వీసులు జనవరి 9వ తేదీ నుంచి 13వ తేదీ వరకు అందుబాటులో ఉంటాయని ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు.

Watch More Videos

క్రికెటర్లు వెంట పడుతున్నారు.. వారితో డేటింగ్ చేయడం ఇష్టంలేదు : ఖుషీ ముఖర్జీ

క్రికెటర్లు వెంట పడుతున్నారు.. వారితో డేటింగ్ చేయడం ఇష్టంలేదు : ఖుషీ ముఖర్జీఅనేక మంది క్రికెటర్లు తన వెంట పడుతున్నారని, కానీ, వారితో డేటింగ్ చేయడం తనకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదని బాలీవుడ్ నటి, ఎంటీపీ స్ప్లిట్ విల్లా ఫేమ్ ఖుషీ ముఖర్జీ అన్నారు. ఏ క్రికెటర్‌తోనైనా డేటింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారా అనే ప్రశ్నకు ఆమె పై విధంగా బదులిచ్చారు.

విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల పెళ్లి డేట్ ఫిక్స్.. ఎప్పుడంటే?

విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల పెళ్లి డేట్ ఫిక్స్.. ఎప్పుడంటే?టాలీవుడ్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ జంట విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల పెళ్లి డేట్ ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతోంది. 2026 ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్‌పూర్‌లోని ఓ ప్యాలెస్‌లో వీరి వివాహం జరగనుందని సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ జంటకు 2025 అక్టోబర్ 3నే హైదరాబాద్‌లో నిశ్చితార్థం జరిగింది. అత్యంత సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలోనే ఈ వేడుకను నిర్వహించారు. ఉదయ్‌పూర్‌లో జరగబోయే పెళ్లి కూడా పూర్తిగా ప్రైవేట్ వ్యవహారంగా ఉండనుందని, ఆ తర్వాత హైదరాబాద్‌లో సినీ ప్రముఖుల కోసం భారీ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేయనున్నారని సమాచారం.

Chiru: అనిల్ రావిపూడి దుర్గమ్మ సన్నిధిలో చిరంజీవి డబ్బింగ్ లో తాజా అప్ డేట్

Chiru: అనిల్ రావిపూడి దుర్గమ్మ సన్నిధిలో చిరంజీవి డబ్బింగ్ లో తాజా అప్ డేట్మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన మనశంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్రం చేశారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ప్రమోషన్లు మొదలయ్యాయి. ఇప్పటికే దర్శకుడు తన టీమ్ తో పుణ్య క్షేత్రాలను సందర్శిస్తున్నారు. ఈరోజు అనగా తొలి ఏకాదశి నాడు విజయవాడలో కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి దర్శించుకున్నారు. అక్కడ పూజారి ప్రత్యేక ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. మీ వ్యాపారంలో మీకు మంచి అభివ్రుద్ధి జరగాలని సీనియర్ పండితుడు ఆశీర్వదించారు.

Akhanda 2 Tickets reduced: తెలంగాణలో అఖండ 2 టికెట్ ధరలు తగ్గించబడ్డాయి

Akhanda 2 Tickets reduced: తెలంగాణలో అఖండ 2 టికెట్ ధరలు తగ్గించబడ్డాయిఅఖండ 2 చిత్రం విడుదలకు బుకింగ్‌లలో టికెట్క రేట్ల పెంపు పై ప్రభుత్వాలు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాయి. కానీ సినిమా ఆలస్యం కావడంతో అంతా తారుమారు అయింది. డిసెంబర్ 12 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణల్లో అడ్వాన్స్ టికెట్ సేల్స్ ఆల్ టైమ్ హై స్థాయిలో సాగుతున్నాయి. రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ బుకింగ్స్ వేగంగా పెరుగుతుండటం, టికెటింగ్ పోర్టల్‌లో టాప్ ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నందున అఖండ 2 మ్యాసీవ్ ఓపెనింగ్‌ దిశగా వెళుతోంది. ఇదంతా గతం.

Siddhu Jonnalagadda: సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పతాకంపై సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హ్యాట్రిక్ చిత్రం ప్రకటన

Siddhu Jonnalagadda: సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పతాకంపై సిద్ధు జొన్నలగడ్డ హ్యాట్రిక్ చిత్రం ప్రకటనప్రత్యేకమైన కథా ఎంపికలు చేసుకుంటున్న స్టార్ బాయ్ సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, తన ఆరో చిత్రాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా విడుదలైన అద్భుతమైన పోస్టర్‌ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పై 40వ చిత్రంగా సిద్దు కలయికలో మూడో సినిమా కావడం విశేషం. గతంలో డీజే ల్లు, టిల్లు స్క్వేర్ తర్వాత హ్యాట్రిక్ కోసం సన్నద్ధమవుతున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com