12 యేళ్ల బుడ్డోడి చేతిలో ఓటమిపాలైన వరల్డ్ చాంపియన్
ప్రపంచ చదరంగంలో మరో సంచలనం నమోదైంది. దోహా వేదికగా జరుగుతున్న ఫిడే వరల్డ్ బ్లిట్జ్ ఛాంపియన్ షిప్-2025లో భారత యువ గ్రాండ్ మాస్టర్, ప్రస్తుత ప్రపంచ ఛాంపియన్ డి.గుకేశ్కు ఊహించని షాక్ తగిలింది. కేవలం 12 ఏళ్ల వయసున్న రష్యా యువ సంచలనం సెర్గీ స్లోకిన్ చేతిలో గుకేశ్ ఓటమి పాలవ్వడం క్రీడాకారులను విస్మయానికి గురిచేసింది. మూడో రౌండ్లో జరిగిన ఈ ఉత్కంఠ పోరులో చివరి నిమిషంలో చేసిన ఒకే ఒక్క తప్పిదం అతని కొంపముంచింది.
నల్ల పావులతో ఆడుతున్న గుకేశ్కు గేమ్ 70వ ఎత్తు వద్ద తీవ్రమైన సమయ ఒత్తిడి ఏర్పడింది. చేతిలో కేవలం 8 సెకన్ల సమయం మాత్రమే ఉండటంతో ఈ దశలో ప్రత్యర్థి స్లోకిన్ డ్రా చేసుకునే ఉద్దేశంతో రూక్ ఎక్స్చేంజ్ (ఏనుగుల మార్పిడి) ఆఫర్ చేశాడు. సాధారణంగా అది డ్రా అయ్యే గేమ్. కానీ, దూకుడుగా ఆడుతూ ఎప్పుడూ గెలుపునే కోరుకునే గుకేశ్, ఆ డ్రా ఆఫర్ను తిరస్కరించి తన రూకన్ను 'f4'కి జరిపాడు.
గెలుపు కోసం గుకేశ్ చేసిన ఈ సాహసం బెడిసికొట్టింది. ఆ తర్వాతి కొద్ది ఎత్తుల్లోనే గుకేశ్ తన బిషప్ను, చివరి పానున్ను కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. పరిస్థితి పూర్తిగా చేజారిపోవడంతో మరో పది ఎత్తుల్లోనే గుకేశ్ తన ఓటమిని అంగీకరించాడు.
ఈ గేమ్ గురించి ప్రముఖ గ్రాండ్మాస్టర్ మారిస్ యాష్లే మాట్లాడుతూ.. "గుకేశ్ పోరాట పటిమ గొప్పదే. అతను డ్రా చేసుకోవడాన్ని అస్సలు ఇష్టపడడు. కానీ, ఈసారి అది మరీ ఎక్కువైంది. వాస్తవానికి అక్కడ డ్రా చేసుకోవడమే సరైన నిర్ణయం. అతను గెలుపు కోసం అనవసర రిస్క్ చేసి భారీ మూల్యం చెల్లించుకున్నాడు. ఒక ప్రపంచ ఛాంపియన్ నుంచి ఇలాంటి నిర్ణయం ఊహించలేదు" అని వ్యాఖ్యానించారు.