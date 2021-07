నోరు జారిన కేలీ.. ఓ బూతు మాట అనేసింది.. (video)

అయితే పతకం నెగ్గిన ఆనందంలో ఆమె నోరు జారింది. మెడల్ నెగ్గిన వెంటనే ఓ చానెల్‌ రిపోర్టర్ కేలీ మెక్‌తో మాట్లాడాడు. కుటుంబ సభ్యులకు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా అని కేలీని రిపోర్టర్ అడగగా.. సమాధానమిస్తూ ఇంగ్లీష్‌లో ఎక్కువగా వాడే ఓ బూతు మాట అనేసింది.



అయితే తప్పు చేశానని అర్థం చేసుకున్న కేలీ.. ఓ షిట్ అంటూ తన ముఖాన్ని కవర్ చేసుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. మెడల్ నెగ్గినందుకు కేలీకి కంగ్రాట్స్ చెబుతున్న నెటిజన్లు.. ఎక్సయిట్‌మెంట్‌లో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి పదాలు మాట్లాడటం కామన్ అని ఆమెకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు.

Starting a “best daily moments of the Olympics” thread with this entry from after winning gold: pic.twitter.com/6NVuOnUfss