Venus Williams: 45 ఏళ్ల వయసులో ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్లో వీనస్ విలియమ్స్కు వైల్డ్కార్డ్ ఎంట్రీ
ఏడుసార్లు మేజర్ సింగిల్స్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన వీనస్ విలియమ్స్కు శుక్రవారం 45 ఏళ్ల వయసులో ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్కు వైల్డ్కార్డ్ లభించింది. దీంతో సీజన్ ప్రారంభ గ్రాండ్స్లామ్లో ఆడిన అత్యంత వయసు పైబడిన మహిళగా ఆమె నిలిచింది. ఈ అమెరికన్ క్రీడాకారిణి 2021 తర్వాత తొలిసారిగా మెల్బోర్న్ పార్క్లో ప్రధాన డ్రాలో పోటీపడనుంది.
ఆస్ట్రేలియాకు తిరిగి రావడం పట్ల నేను ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. ఆస్ట్రేలియా వేసవిలో పోటీపడటానికి ఎదురుచూస్తున్నాను. నాకు అక్కడ ఎన్నో అద్భుతమైన జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి.
నా కెరీర్లో ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉన్న ఆ ప్రదేశానికి తిరిగి వచ్చే అవకాశం లభించినందుకు నేను కృతజ్ఞురాలిని. 2003-2017లో ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ సింగిల్స్ ఫైనలిస్ట్గా నిలిచిన విలియమ్స్, ఐదుసార్లు వింబుల్డన్ ఛాంపియన్గా నిలవడమే కాకుండా, రెండు యూఎస్ ఓపెన్లను కూడా గెలుచుకుంది.
2015లో 44 ఏళ్ల వయసులో తొలి రౌండ్లోనే ఓడిపోయిన జపాన్కు చెందిన కిమికో డేట్ తర్వాత, ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్లో ఆడిన అత్యంత పెద్ద వయసు మహిళగా ఆమె నిలవనుంది.
నాలుగుసార్లు ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ డబుల్స్ ఛాంపియన్గా నిలిచిన విలియమ్స్, 16 నెలల విరామం తర్వాత గత సంవత్సరం యూఎస్ ఓపెన్తో సర్క్యూట్లోకి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, జనవరి 18-ఫిబ్రవరి 1 వరకు జరిగే టోర్నమెంట్ కోసం వచ్చే వారం ఆక్లాండ్ క్లాసిక్లో తన సన్నాహాలను ప్రారంభించనుంది.