Allu Arjun_Father in law

ఈ గందరగోళానికి, ఓ మహిళ మృతికి అల్లు అర్జున్ కారణమని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఇతర మంత్రులు సహా పలువురు అధికారులు ఆరోపించారు. కేసు తదుపరి పరిణామాలు అనిశ్చితంగానే ఉన్నాయి.

ఈ సంఘటనల మధ్య, అల్లు అర్జున్ మామ కంచెర్ల చంద్రశేఖర్ రెడ్డి (బన్నీ భార్య స్నేహారెడ్డి తండ్రి) గాంధీ భవన్‌ను సందర్శించారు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఇన్‌చార్జ్ దీపా దాస్ మున్షి సోమవారం గాంధీ భవన్‌లో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రెస్ మీట్ తర్వాత, దాస్ మున్షి ఆమె ఛాంబర్‌కు వెళ్లగా, చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆమెతో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించారు.

అయితే, దీపా దాస్ మున్షి అతనితో మాట్లాడటానికి నిరాకరించినట్లు సమాచారం. దీని తర్వాత, చంద్రశేఖర్ రెడ్డి వెంటనే గాంధీ భవన్ నుంచి వెళ్లిపోయారు. మీడియా ప్రతినిధులు ఆయన నుంచి విషయాలను రాబట్టేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ, ఆయన స్పందించలేదు.

#AlluArjun’s father-in-law, Kancharla Chandrasekhar Reddy, a #Congress leader, met with AICC in-charge Deepa Das Munshi at Gandhi Bhavan in Hyderabad Today. pic.twitter.com/36C10wRDfZ