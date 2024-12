Allu Arjun Arrest: నేరుగా బెడ్ రూమ్ వరకు వచ్చేశారు.. దుస్తులు మార్చుకోనివ్వలేదు.. (videos)

ఈ ఘటనపై హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సివి ఆనంద్ మాట్లాడుతూ, "అల్లు అర్జున్ రాకతోనే తొక్కిసలాట జరిగింది” అని అన్నారు. ఈ కేసులో అల్లు అర్జున్‌పై 105, 118(1)r/w3(5) BNS చట్టం కింద నాన్ బెయిలబుల్ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

Megastar Chiranjeevi reaches Allu Arjun's house & He is likely to visit Allu Arjun soon#AlluArjunArrest #AlluArjun pic.twitter.com/XXdA7mqXKT