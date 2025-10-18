జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో ఏఐఎంఐఎం పోటీ చేయదు: అసదుద్దీన్ ఓవైసీ
ఎట్టకేలకు ఏఐఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఒవైసీ జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలపై కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠకు తెరదించారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో ఏఐఎంఐఎం పోటీ చేయదని ఆయన ధృవీకరించారు. అయితే, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్కు మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా పార్టీ పోటీలో చురుగ్గా ఉంటుంది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక కేవలం ఒక అభ్యర్థిని కాకుండా 3.9 లక్షల మంది ఓటర్ల మనోభావాన్ని సూచిస్తుందని ఒవైసీ అన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి, ఎమ్మెల్యే ఇద్దరూ ఉన్నప్పటికీ నిజమైన పురోగతి లేకుండా వారు పదేళ్ల పాటు అధికారంలో వృధా చేశారని, జూబ్లీహిల్స్లో బీఆర్ఎస్ విఫలమైందని ఆయన విమర్శించారు. జూబ్లీహిల్స్లో ఏఐఎంఐఎం అభ్యర్థిని నిలబెట్టదని ఆయన అన్నారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ఓట్ల వాటా 37శాతం నుండి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 15శాతానికి ఎలా పడిపోయిందో ఐదు నెలల్లోపు గుర్తించాలని ఒవైసీ ఓటర్లను కోరారు.
ఈ మార్పు బిజెపికి ప్రయోజనం చేకూర్చిందని హెచ్చరించారు. దాని వృద్ధిని ఆపాలని పిలుపునిచ్చారు. 2023లో మాగంటి గోపీనాథ్ అనారోగ్యం గురించి తెలిసినప్పటికీ, ఆయనను తిరిగి నామినేట్ చేయడం వల్లే ఉప ఎన్నిక జరిగిందని ఒవైసీ బీఆర్ఎస్ను నిందించారు.