క్యాడర్ శ్రద్ధగా పనిచేసి బీఆర్ఎస్కు మంచి సంఖ్యలు వచ్చేలా చూసుకున్నారు.. కేటీఆర్
బాధ్యతాయుతమైన ప్రతిపక్ష పార్టీగా తమ పార్టీ విజయం సాధించిందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ అన్నారు. తమ పార్టీ నాయకులు, క్యాడర్ శ్రద్ధగా పనిచేసి బీఆర్ఎస్కు మంచి సంఖ్యలు వచ్చేలా చూసుకున్నారని ఆయన అన్నారు. స్థానిక ఎన్నికలు కావడంతో బీఆర్ఎస్ స్థానిక స్థాయిలో ప్రచారం చేసిందని, పెద్దగా ప్రచారం చేయలేదని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు.
700-800 వార్డుల్లో గెలవడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని ఆయన అన్నారు. 15 మున్సిపాలిటీల్లో స్పష్టమైన మెజారిటీతో గెలిచాం. మరో 37 మున్సిపాలిటీల్లో ప్రస్తుతానికి పరిస్థితి అలాగే ఉందని కేటీఆర్ అన్నారు. 2020లో మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో బీఆర్ఎస్ 122, కాంగ్రెస్ 4, బీజేపీ 2, ఎంఐఎం 1 గెలిచాయని ఆయన అన్నారు. ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో మాకు 30శాతం ఓట్ల వాటా వచ్చిందని కేటీఆర్ అన్నారు.
కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్లో సీపీఐ అభ్యర్థికి మద్దతు ఇస్తామని ఆయన అన్నారు. సింగరేణి కాలరీస్లో జరుగుతున్న అక్రమాలను బయటపెట్టడానికి సీపీఐ మాతో కలిసి పనిచేయాలి. అధికార పార్టీ భారీ మెజారిటీ సాధించడానికి అన్ని పద్ధతులను ఉపయోగించినప్పటికీ, ప్రజలు బీఆర్ఎస్ను విశ్వసిస్తున్నారని, తమను ముందుకు తీసుకెళ్లేది ఆ పార్టీయేనని నమ్ముతున్నారని కేటీఆర్ అన్నారు.
ముఖ్యమంత్రికి ధైర్యం ఉంటే, పార్టీ ఫిరాయింపుదారుల 10 నియోజకవర్గాల్లో ఉప ఎన్నికలకు వెళ్లాలని కేటీఆర్ అన్నారు. కాంగ్రెస్ 80-90శాతం ఓట్లు సాధించి ఉంటే అది విజయం సాధించేదని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అన్నారు. తమ తక్కువ స్థాయి ప్రచారం తమకు లభించిన ఫలితాలతో బీఆర్ఎస్ సంతోషంగా ఉందని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
పార్టీ అట్టడుగు స్థాయిలో పనిచేయడానికి, వారి వాస్తవ ఓటు బ్యాంకు ఉన్న గ్రామీణ, సెమీ-అర్బన్ ప్రాంతాలలోకి చొచ్చుకుపోవడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఇది చూపిస్తుంది. ఈ వ్యూహం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో వారికి ఖచ్చితంగా సహాయపడుతుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.