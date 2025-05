ఈ రోడ్డు ప్రమాదంలో మరో ముగ్గురు కానిస్టేబుళ్లకు తీవ్రగాయాలైనాయి. వారిని అత్యవసర వైద్య చికిత్స కోసం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాయపడిన పోలీసు అధికారులలో ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ప్రస్తుతం దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

