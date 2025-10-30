పాలిటిక్స్ను పక్కనబెట్టి హరీష్ రావు ఇంటికి వెళ్లిన కల్వకుంట్ల కవిత
బీఆర్ఎస్ అగ్రనేత హరీష్ రావు తండ్రి టి సత్యనారాయణ రావు రెండు రోజుల క్రితం మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. చాలామంది నాయకులు ఆయనకు సోషల్ మీడియాలో సంతాపం తెలిపారు. కేసీఆర్ ఆయన అంతిమ నివాళులు అర్పించడానికి వచ్చారు. దహన సంస్కారాల సమయంలో, కవిత ముఖ్యంగా గైర్హాజరయ్యారు.
అయితే, రెండు రోజుల తరువాత హరీష్ రావు నివాసానికి ఆమె వెళ్లి చాలా మందిని ఆశ్చర్యపరిచారు. ఇద్దరి మధ్య అంతరం పెరిగిందని చాలామంది నమ్ముతున్న సమయంలో ఆమె సందర్శన జరిగింది. కవిత తన భర్త అనిల్ దేవనపల్లితో కలిసి వచ్చి తన మామకు నివాళులర్పించారు.
కుటుంబంలో, పార్టీ వర్గాలలో ఇటీవలి ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఈ సందర్శన దృష్టిని ఆకర్షించింది. బీఆర్ఎస్పై అవినీతి ఆరోపణలలో హరీష్ రావు పాత్ర ఉందని కవిత గతంలో ఆరోపించిన విషయం తెలిసిందే.