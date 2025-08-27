GHMC Election: జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు.. ఆంధ్ర సెటిలర్స్ కీలక పాత్ర.. బీఆర్ఎస్ పక్కా ప్లాన్
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ) ఎన్నికలు ఈ ఏడాది చివర్లో జరగనున్నాయి. హైదరాబాద్ తెలంగాణ ఆర్థిక కేంద్రంగా కొనసాగుతున్నందున ఈ పోల్కు రాజకీయ ప్రాముఖ్యత ఉంది.
2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైనప్పటికీ, బీఆర్ఎస్ జీహెచ్ఎంసీ ప్రాంతంలో అనూహ్యంగా మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చింది. ఇక్కడ ఆంధ్ర సెటిలర్లు ఫలితాలను నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. ఈ ప్రాంతంలో కాంగ్రెస్ ఒక్క సీటు కూడా గెలుచుకోలేకపోయింది, బీజేపీ కేవలం ఒక స్థానాన్ని మాత్రమే గెలుచుకుంది.
ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ తన విజయాన్ని పునరావృతం చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఆంధ్ర సెటిలర్లు, హైదరాబాద్ క్షీణిస్తున్న మౌలిక సదుపాయాలపై అసంతృప్తి చెందిన విద్యావంతులైన పట్టణ ఓటర్ల మద్దతుపై ఆధారపడింది. సాంప్రదాయ తెలంగాణ ఓటర్లను, పాత నగర నివాసితులను ప్రభావితం చేయడానికి బీఆర్ఎస్ ఇటీవలి మార్వాడి వివాదాన్ని ఉపయోగిస్తుందని రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్లో తమ పట్టును నిలుపుకోవడానికి ఇది ఒక ప్రణాళికాబద్ధమైన చర్యగా భావిస్తున్నారు. సల్కం చెరువు యొక్క ఫుల్ ట్యాంక్ లెవల్ (ఎఫ్టీఎల్)లో నిర్మించబడిందని ఆరోపించబడిన చంద్రాయణగుట్టలోని ఫాతిమా ఒవైసీ విద్యా క్యాంపస్కు హైడ్రా ఇటీవల నోటీసులు జారీ చేసింది.
ఈ క్యాంపస్ ఒవైసీ సోదరులతో ముడిపడి ఉంది. జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో ఎంఐఎంను తమతో జతకట్టడానికి కాంగ్రెస్ పన్నిన వ్యూహంలో భాగంగా ఈ చర్య జరిగిందని బీఆర్ఎస్ అనుమానిస్తోంది. బీఆర్ఎస్ ప్రకారం, విద్యా క్యాంపస్ను కాపాడుకోవడానికి ఎంఐఎం కాంగ్రెస్తో చేతులు కలపవచ్చు.
దీనిని ఎదుర్కోవడానికి, మార్వాడీ సమస్యను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా పాత నగరంలోని ఇతర ఓటు బ్యాంకులను ఏకం చేయడానికి బీఆర్ఎస్ ప్రయత్నిస్తోంది. జీహెచ్ఎంసీలో విజయం పార్టీ నైతికతను పెంచుతుంది. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రజల విశ్వాసాన్ని కోల్పోతుందనే సందేశాన్ని పంపుతుంది. అయితే, కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ రెండూ హైదరాబాద్ పట్టణ ప్రాంతంలో బిజెపి ప్రభావాన్ని తక్కువ అంచనా వేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
నగరాల్లో బలానికి పేరుగాంచిన బీజేపీ మార్వాడీ సమాజానికి చురుకుగా మద్దతు ఇస్తోంది. జీహెచ్ఎంసీ 24 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలను కవర్ చేస్తుంది. ఇది కీలకమైన యుద్ధభూమిగా మారుతుంది.