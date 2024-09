కారు స్పీడ్‌కు ఆమె గాలిలో బంతిలాగా ఎగిరి దూరంగా పడిపోయింది. దాదాపు.. ఆమె పది మీటర్ల దూరంలో ఎగిరి పడినట్లు తెలుస్తోంది. వెంటనే స్థానికలు యువతిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. యువతికి బలమైన గాయాలు అయినట్లు కూడా తెలుస్తోంది.

కారు ప్రమాదానికి కారణమైన వ్యక్తిని పోలీసులకు అప్పగించారు. కారు ప్రమాదానికి చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Horrific hit-and-run accident Sunday morning at #Vanasthalipuram #Hyderabad; pedestrian walking on road was hit by rashly speeding car that flung her in the air & left her grievously injured;driver arrested; With no footpath to walk on & stay safe,pedestrian became a sitting duck pic.twitter.com/9xtacYmRu8