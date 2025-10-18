Kavitha Son Political Debut: బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ల కోసం రోడ్డుపైకి వచ్చిన కవిత కుమారుడు (video)
తెలంగాణ జాగృతి నాయకురాలు కవిత శనివారం బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్లు డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీ రిజర్వేషన్ బంద్కు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. అయితే, ఈ కార్యక్రమంలో ఊహించని హైలైట్ ఆమె కుమారుడు దేవనపల్లి అనిల్ ఆదిత్య ధర్నాలో నిరసనకారులతో కలిసి కూర్చోవడం. ఈ నిరసనలో ఆదిత్య పాల్గొనడం మీడియా దృష్టిని ఆకర్షించింది. రాజకీయ రంగానికి కొత్తగా వచ్చిన ఆ యువకుడు అనుభవజ్ఞులైన కార్యకర్తలలో ప్లకార్డులు పట్టుకుని కొంచెం దూరంగా కనిపించాడు.
కవిత తన కేడర్ను సమన్వయం చేయడంపై దృష్టి సారించగా, ఆదిత్య ఖైరతాబాద్ ఎక్స్ రోడ్స్లోని మానవహారంలో చేరి తన మద్దతును ఉద్వేగంగా తెలియజేశాడు. ఒక సోషల్ మీడియా సంస్థతో మాట్లాడుతూ, "మనం 42% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలి. ఈ మార్పు దేశవ్యాప్తంగా జరగాలి" అని అన్నారు.
రిజర్వేషన్లు ఇస్తే, చాలా మంది యువత శ్రామిక శక్తిలో చేరి ఉపాధి పొందుతారు. మనం కింది స్థాయి నుండి ప్రజలను ఉద్ధరించగలం. ఇది నా తల్లి లక్ష్యం మాత్రమే కాదు. అందరూ పాల్గొనాలి. మనమే భవిష్యత్తు, మార్పు తీసుకురావాలి. అంటూ తెలిపారు.
ఇలా రాజకీయ కార్యక్రమంలో ఆదిత్య బహిరంగంగా కనిపించడం రాజకీయ వర్గాల్లో సంచలనం రేపింది. కవిత తన కొడుకును క్రియాశీల రాజకీయాలకు సూక్ష్మంగా పరిచయం చేస్తోందనే ఊహాగానాలు ఉన్నాయి. ఆదిత్యను కుటుంబంలోని తదుపరి తరం వ్యక్తిగా నిలబెట్టడానికి ఇది ఒక వ్యూహాత్మక చర్య కావచ్చని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. ఆసక్తికరంగా, ఇది కేసీఆర్ కుటుంబంలో రాజకీయంగా విభేదాలకు వేదికగా నిలుస్తుంది.
ఎందుకంటే కేటీఆర్ కుమారుడు కూడా రాజకీయాల్లో చేరడానికి ఆసక్తి చూపినట్లు సమాచారం. ఇది నిజమైతే, తెలంగాణ తదుపరి రాజకీయ అధ్యాయం ఒకే వారసత్వానికి చెందిన ఇద్దరు యువ వారసుల మధ్య కొత్త పోటీని చూడవచ్చు.