Mega GHMC Final: ప్రపంచ నగరాలతో పోటీ పడుతున్న హైదరాబాద్.. 12జోన్లు, 60 సర్కిళ్లు
హైదరాబాద్ ప్రపంచ నగరాలతో పోటీ పడటానికి సిద్ధమవుతోంది. మెగా జీహెచ్ఎంసీ ప్రణాళిక ఇప్పుడు ఖరారైంది. గతంలో 650 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉన్న గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వరకు 2053 చదరపు కిలోమీటర్లకు విస్తరించనుంది.
ఈ విషయాన్ని ఒక గెజిట్ ధృవీకరించింది. జీహెచ్ఎంసీ పరిధి వెలుపల ఉన్న 27 మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లను ప్రభుత్వం విలీనం చేయనుంది. మెగా హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు 300 డివిజన్లు ఉంటాయి. పాలనా సౌలభ్యం కోసం అధికారాలు వికేంద్రీకరించబడతాయి. మెరుగైన పరిపాలన కోసం జోన్లు, సర్కిళ్లను రెట్టింపు చేస్తున్నారు.
గతంలో ఉన్న 6 జోన్లను 12కి పెంచారు. సర్కిళ్ల సంఖ్య 30 నుండి 60కి పెరిగింది. డివిజన్లు, కార్యాలయాల వివరాలను త్వరలో మరో గెజిట్ ధృవీకరించనుంది. గతంలో జీహెచ్ఎంసీలో 150 డివిజన్లు, 30 సర్కిళ్లు ఉండేవి. ఇప్పుడు 300 డివిజన్లు, 60 సర్కిళ్లు ఉన్నాయి. పాత జోన్లలో శేరిలింగంపల్లి, చార్మినార్, కూకట్పల్లి, ఎల్బీ నగర్, ఖైరతాబాద్, సికింద్రాబాద్ ఉండేవి.
కొత్త జోన్లలో కుత్బుల్లాపూర్, ఉప్పల్, మల్కాజిగిరి, శంషాబాద్, గోల్కొండ, రాజేంద్రనగర్ ఉన్నాయి. శేరిలింగంపల్లి జోన్ పూర్తిగా మారిపోయింది. మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లి, పటాన్చెరు ఒకే సర్కిల్లో ఉన్నాయి. అమీన్పూర్ మరియు నార్సింగిని కూడా చేర్చారు. చార్మినార్ జోన్లో చేర్చడాన్ని తుక్కుగూడ వ్యతిరేకించింది.
స్థానికుల ప్రాధాన్యత ఆధారంగా ఇప్పుడు దానిని శంషాబాద్ జోన్కు మార్చారు. పాతబస్తీ ఇప్పుడు గోల్కొండ, చార్మినార్ మరియు రాజేంద్రనగర్ అనే మూడు జోన్లుగా విభజించబడింది. పాతబస్తీలోని అన్ని ప్రాంతాలు వాటి పరిధిలోకి వస్తాయి. కుత్బుల్లాపూర్లో అత్యధికంగా 7 సర్కిళ్లు ఉన్నాయి.
రాజేంద్రనగర్లో 6 ఉన్నాయి. శేరిలింగంపల్లి, ఖైరతాబాద్, గోల్కొండ, సికింద్రాబాద్, ఉప్పల్, మల్కాజిగిరి, చార్మినార్లో ఒక్కొక్కదానికి 5 చొప్పున ఉన్నాయి. కూకట్పల్లి, ఎల్బీ నగర్, శంషాబాద్లో 4 సర్కిళ్లు ఉన్నాయి.