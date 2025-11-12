నవంబర్ 15కి వాయిదా పడిన తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం.. కీలక నిర్ణయాలకు కాంగ్రెస్ సిద్ధం
తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం నవంబర్ 15కి వాయిదా పడింది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు బీసీ రిజర్వేషన్లతో సహా అనేక కీలక నిర్ణయాలు ప్రభుత్వం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 14న జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రకటించిన ఒక రోజు తర్వాత, రాష్ట్ర సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన ఈ సమావేశం జరగనుంది.
మొదట నవంబర్ 7న జరగాల్సిన ఈ సమావేశం, ఉప ఎన్నికల ఫలితాల కోసం వాయిదా పడింది. జూబ్లీహిల్స్లో విజయం సాధిస్తామని నమ్మకంగా ఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకత్వం, ఫలితాలు ప్రకటించిన తర్వాత కీలకమైన పరిపాలనా చర్యలను ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం.
పాత రిజర్వేషన్ విధానం కింద స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణ క్యాబినెట్ ఎజెండాలో అగ్రస్థానంలో ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. హైకోర్టు ఆదేశాలను ఉటంకిస్తూ, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను నిర్వహించడానికి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మొత్తం రిజర్వేషన్లను 50 శాతానికి పరిమితం చేసే అవకాశం ఉంది. బీసీ సంస్థలు, ప్రతిపక్ష పార్టీలు బీసీలకు హామీ ఇచ్చిన 42 శాతం రిజర్వేషన్లను అందించడానికి రాజ్యాంగ నిబంధనను కోరుతుండగా, రాజకీయ పార్టీలే రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని కాంగ్రెస్ ప్రతిపాదించనుందని భావిస్తున్నారు.
రిజర్వేషన్ నిర్మాణంపై కేబినెట్ నిర్ణయం తర్వాత, పంచాయతీ రాజ్ శాఖ జిల్లా కలెక్టర్ల ద్వారా రిజర్వేషన్ జాబితాను ఖరారు చేసి, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్కు పంపుతుందని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. ఇది ఇప్పటికే ఎన్నికల షెడ్యూల్ను ప్రకటించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. వచ్చే నెల నాటికి ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ, సర్పంచ్ ఎన్నికలను నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
డిసెంబర్ మొదటి వారంలో కాంగ్రెస్ పాలన రెండేళ్లుగా జరిగే రాష్ట్రవ్యాప్త వేడుక ప్రతిపాదిత ప్రజా సర్కార్ విజయోత్సవంతో పాటు ఎన్నికల ప్రచారం జరిగే అవకాశం వుందని తెలుస్తోంది. ఈ కేబినెట్ సమావేశంలో, ప్రభుత్వ సంక్షేమం, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను హైలైట్ చేసే లక్ష్యంతో కూడిన ప్రచార కార్యక్రమాలను మంత్రులు ఖరారు చేస్తారని భావిస్తున్నారు.
కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ముసాయిదా బిల్లు ఆమోదం, కొత్త విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థ ఏర్పాటు, పెండింగ్ నిధుల విడుదల, శాఖాపరమైన పనితీరు సమీక్షతో సహా పరిపాలనా, ఆర్థిక విషయాలను కూడా కేబినెట్ సమావేశంలో చర్చిస్తారు.
పార్టీ క్యాడర్ నుండి ఒత్తిడి పెరగడం, సకాలంలో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని హైకోర్టు పట్టుబట్టడంతో, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పాత కోటా విధానం కింద స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు అవకాశం కల్పించనుంది.