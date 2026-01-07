ప్రభాస్ అంటే నాకు క్రష్ ఉండేది.. చికెన్ బిర్యానీని సూపర్గా వండుతారు.. మాళవిక మోహనన్
డార్లింగ్ ప్రభాస్ తన ఆప్యాయమైన ఆతిథ్యానికి, అలాగే సినిమా సెట్స్లో తన సహనటులను, సిబ్బందిని మంచి భోజనంతో సత్కరించడంలో దిట్ట. ప్రభాస్తో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాన్ని ధృవీకరిస్తారు. అతను ప్రతిరోజూ అందరికీ ఇంట్లో వండిన రుచికరమైన భోజనాన్ని, రకరకాల వంటకాలు వడ్డిస్తాడని వారు చెబుతారు.
షూటింగ్ల సమయంలో ప్రధాన నటీనటులు, సిబ్బంది కోసం తాజా ఆహారాన్ని తయారుచేసే ప్రత్యేక వంటవాళ్ల బృందం ప్రభాస్కు ఉందని కూడా చెబుతారు. సెట్లో అందరినీ జాగ్రత్తగా చూసుకునే అతని ఈ మంచి మనస్తత్వం పరిశ్రమలో అతనికి అపారమైన గౌరవాన్ని సంపాదించిపెట్టింది.
ఇప్పుడు, నటి మాళవిక మోహనన్ ఆ స్టార్ గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించారు. ప్రభాస్ తన సహోద్యోగులకు విలాసవంతమైన విందులు ఇవ్వడమే కాకుండా, స్వయంగా అద్భుతమైన చికెన్ బిర్యానీని కూడా వండుతారని ఆమె పంచుకున్నారు. అతని స్వభావాన్ని ప్రశంసిస్తూ, ఆమె అతన్ని వినయశీలి అని, సెట్లో ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రత్యేకంగా భావించే ఒక సంపూర్ణ పెద్దమనిషి అని వర్ణించింది.
అతను అందరినీ ఆప్యాయంగా చూసుకుంటాడు. వారికి ఉత్తమమైన ఆహారం అందేలా చూస్తాడు. నేను బాహుబలి రోజుల నుండే అతనికి అభిమానిని. అతనిపై నాకు క్రష్ కూడా ఉండేది.." అని ఆమె వెల్లడించింది.
ఆయన కేవలం ఒక పెద్ద స్టార్ మాత్రమే కాదు, కలిసి పనిచేయడానికి చాలా సరదాగా ఉండే వ్యక్తి. అందరినీ ఎంతో గౌరవంతో చూసుకునే వ్యక్తి కూడా.. అని మాళవిక అన్నారు. మాళవిక మోహనన్ 'ది రాజా సాబ్' చిత్రంలో ప్రభాస్ సరసన కథానాయికలలో ఒకరిగా నటించింది. ఈ సినిమాతోనే ఆమె తెలుగు చిత్రసీమలో కూడా అడుగుపెట్టింది.