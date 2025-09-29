మాజీ ప్రియురాలిని మరవలేకపోతున్నా.. ఆర్థిక ఒత్తిడిలో కూడా ఉన్నాను.. డైనింగ్ ఏరియాలో ఉరేసుకుని..?
టాలీవుడ్ నటి సోహానీ కుమారి కాబోయే భర్త సవాయి సింగ్ జూబ్లీహిల్స్లోని తమ ఫ్లాట్లో ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించారు. అతను డైనింగ్ ఏరియాలో ఉరివేసుకుని కనిపించాడు. మరణానికి ముందు, సవాయి సింగ్ తన గత తప్పులతో బాధపడుతున్నానని అంగీకరిస్తూ ఒక సెల్ఫీ వీడియోను రికార్డ్ చేశాడు.
రాజస్థాన్కు చెందిన సోహానీ కుమారి ఇన్స్టాగ్రామ్లో సవాయి సింగ్ను కలిశారు. వారి స్నేహం త్వరలోనే సంబంధంగా మారింది. గత సంవత్సరం జూలైలో వారు నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. అప్పటి నుండి.. ఈ జంట జూబ్లీహిల్స్ ప్రశాసన్ నగర్లోని అద్దె అపార్ట్మెంట్లో కలిసి నివసిస్తున్నారు.
సంఘటన జరిగిన రోజు, సవాయి సింగ్ ఆఫీసుకు వెళ్లిన తర్వాత సోహానీ బయటకు వెళ్లింది. ఆమె తిరిగి వచ్చినప్పుడు, అతను ఉరి వేసుకుని ఉన్నట్లు గుర్తించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించింది. పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం పరీక్ష కోసం పంపారు.
దర్యాప్తులో, పోలీసులు వీడియో సందేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సవాయి సింగ్ తన మాజీ ప్రియురాలిని మరచిపోవడానికి చాలా కష్టపడ్డాడని, ఆర్థిక ఒత్తిడిలో కూడా ఉన్నాడని సోహానీ కుమారి వారికి చెప్పింది. ఈ సమస్యలే అతని జీవితాన్ని అంతం చేయడానికి కారణమయ్యాయని ఆమె నమ్మింది. విచారణలో భాగంగా పోలీసులు సవాయి సింగ్ మాజీ ప్రియురాలిని ప్రశ్నించడం ప్రారంభించారు.