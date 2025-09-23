Kushboo : చార్మినార్ బతుకమ్మ వేడుకల్లో సినీ నటి కుష్భూ.. మహిళలు ఇలా డ్యాన్స్ చేస్తుంటే? (video)
బీజేపీ మహిళా మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ఛార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి ఆలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన బతుకమ్మ కార్యక్రమంలో తమిళనాడు బీజేపీ నేత, సినీ నటి కుష్బూ పాల్గొన్నారు. ఆమె ఈ సందర్భంగా బతుకమ్మను ఎత్తుకున్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సతీమణి కావ్య, బీజేపీ మహిళా మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు శిల్పారెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా చార్మినార్ ప్రాంగణంలో పూలతో అలంకరించిన బతుకమ్మ ఆడిపాడారు. ఈ సందర్భంగా బతుకమ్మ పాటలకు కుష్భూతో సహా మిగిలిన మహిళా నేతలందరూ నృత్యం చేసి పండగ చేసుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా కుష్భూ మాట్లాడుతూ.. మహిళలకు బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. తాము సినిమాల్లో డ్యాన్స్ చేస్తాం.. అక్కడ కొరియోగ్రాఫర్ తమకు ఎలా డ్యాన్స్ చేయాలో చెప్తారు. కానీ ఇక్కడ మహిళలు సొంతంగా డ్యాన్స్ చేయడం చూస్తుంటే సంతోషంగా వుందన్నారు.