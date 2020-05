బుట్ట బొమ్మ పాటకు అదిరిపోయే డ్యాన్స్ చేసిన సిమ్రాన్-video

"బుట్ట బొమ్మా" టిక్‌టాక్‌లో బ్లాక్‌బస్టర్‌గా మారింది. చాలా మంది టిక్‌టాక్ వినియోగదారులు ఈ పాటకు స్టెప్పులు వేస్తూ షేర్లు చేస్తున్నారు. ఇటీవలే పాపులర్ క్రికెటర్ డేవిడ్ వార్నర్ కూడా తన భార్యతో కలిసి బుట్టబొమ్మకు స్టెప్పులేసిన వీడియోను షేర్ చేశారు.

కాగా 'అల వైకుంఠపురములో' చిత్రానికి దర్శకత్వం త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ వహించగా ఇందులో పూజా హెగ్డే, టబు, జయరామ్, సుశాంత్, నవదీప్, నివేదా పెతురాజ్, మురళి శర్మ, సునీల్, సచిన్ ఖేడేకర్, హర్ష వర్ధన్ తదితరులు నటించారు. ఈ పాటను గాయకుడు అర్మాన్ మాలిక్ పాడగా ఎస్ఎస్ తమన్ సంగీతం సమకూర్చారు. రామజోగయ్య శాస్త్రి 'బుట్ట బొమ్మా' సాహిత్యాన్ని రాశారు.





