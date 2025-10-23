Akhil: దీపావళి శుభాకాంక్షలతో అక్కినేని అఖిల్, జైనాబ్ రవ్జీ
Akkineni Akhil, Zainab Ravji
అక్కినేని అఖిల్, జైనాబ్ రవ్జీ దీపావళి శుభాకాంక్షలతో అభిమానులకు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ ఓ పిక్ ను విడుదల చేశారు. అఖిల్ జూన్ 2025లో ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో జైనాబ్ రవ్జీని వివాహం చేసుకున్నాడు. వారి తాజా ఫోటో ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించడంతో ఈ జంట ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
అక్కినేని అఖిల్తో జైనాబ్ రవ్జీ కలిసి ఉన్న చిరునవ్వుతో కూడిన, ప్రేమగల చిత్రాన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసింది. ఇది ఈ యువ జంట కలిసి ఉన్న మొదటి దీపావళిని సూచిస్తుంది. ఈ చిత్రం పండుగ వేడుకల సమయంలో తీయబడింది.
ఇక సినిమాపరంగా చూస్తే, మురళి కిషోర్ అబ్బురు దర్శకత్వం వహించిన లెనిన్ షూటింగ్లో అక్కినేని బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ చిత్రంలో భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటిస్తోంది. దీని గురించి త్వరలో వివరాలు తెలియజేస్తామని తెలియజేశారు.