బాలీవుడ్ చిత్రం బ్రహ్మస్త్రాలో నాగార్జున షూటింగ్ పార్ట్ పూర్తి

తాజాగా కింగ్ నాగార్జున‌కి సంబంధించిన షూటింగ్ ముగిసిన‌ట్లుగా బ్ర‌హ్మ‌స్త్ర టీమ్ అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించారు. ఇదే విష‌యాన్ని కింగ్ నాగార్జున త‌న అధికారిక ట్విట్ట‌ర్ ఖాతా ద్వారా పోస్ట్ చేశారు.



"ర‌ణ్‌బీర్, అలియాతో క‌లిసి ప‌ని చేయ‌డం సంతోషంగా అనిపించింద‌ని, నేను కూడా ఓ సాధా‌ర‌ణ ప్రేక్ష‌కుడి మాదిరిగా ఈ సినిమా విడుద‌ల కోసం వేచి చూస్తున్న‌"ట్లుగా నాగ్ ట్వీట్ ద్వారా తెలిపారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్ర‌స్తుతం భారీ సెట్లో న‌డుస్తోంది. అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్, మౌనీరాయ్ ఇందులో కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు.







And it's a wrap for me on #Brahmāstra . Such an amazing experience it has been with our stellar performers #Ranbir and @Aliaa08. Can't wait for you guys to witness the outstanding world #AyanMukerji has created.#TheBigIndianMovie #Brahmastra pic.twitter.com/CvKBAVphnt