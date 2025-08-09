Bengal: పట్టపగలే హత్య.. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నాయకుడి కుమారుడిని కాల్చి చంపేశారు
తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నాయకుడి కుమారుడు, గ్రామ పంచాయతీ అధిపతి పట్టపగలు జరిగిన కాల్పుల్లో మరణించారు. ఈ సంఘటన శనివారం పశ్చిమ బెంగాల్లోని కూచ్ బెహార్ జిల్లాలో జరిగింది. మృతుడిని స్థానిక దవగురి గ్రామ పంచాయతీ అధిపతి కుంతల రాయ్ కుమారుడు అమర్ రాయ్గా గుర్తించారు. మృతుడైన యువకుడు ఈ ప్రాంతంలోని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ యువజన విభాగంలో చురుకైన సభ్యుడు.
ప్రత్యక్ష సాక్షులు పోలీసులకు ఇచ్చిన వాంగ్మూలాల ప్రకారం, మృతుడైన యువకుడు తన సహచరులలో ఒకరితో కలిసి ఆ ప్రాంతంలోని వారపు మార్కెట్కు వచ్చాడు. అక్కడ, మోటార్సైకిళ్లపై మార్కెట్కు వచ్చిన మరో యువకుడితో ఇద్దరూ గొడవ పడ్డారు.
అకస్మాత్తుగా, మోటార్సైకిళ్లపై వచ్చిన ఆ యువకులలో ఒకరు తుపాకీని బయటకు తీసి, మరణించిన యువకుడిపై పాయింట్-బ్లాంక్ రేంజ్ నుండి కాల్చారన్నారు. తలపై కాల్పులు జరపడంతో, మరణించిన యువకుడు కిందపడ్డాడు. అతన్ని స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు, అక్కడ అతను చనిపోయినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు.
ఇంతలో, హంతకుడుతో సహా ఇతర యువకుల బృందం వెంటనే వారి మోటార్ సైకిళ్లపై అక్కడి నుండి అదృశ్యమైంది. కూచ్ బెహార్ జిల్లా పోలీసు సూపరింటెండెంట్ ద్యుతిమాన్ భట్టాచార్య మీడియాకు సమాచారం అందించగా, యువకుల బృందం రెండు మోటార్ సైకిళ్లపై మార్కెట్ వద్దకు వచ్చిందని తెలిపారు. ఈ విషయంపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది అని ఆయన అన్నారు.
అయితే, హత్య వెనుక ఏదైనా వ్యక్తిగత శత్రుత్వం కారణమా లేదా ఏదైనా రాజకీయ శత్రుత్వం నేరానికి దారితీసిందా అనేది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియలేదు. పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు సువేందు అధికారి కాన్వాయ్పై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, మద్దతుదారులు చేసిన దాడిపై కూచ్ బెహార్ ఈ వారం ప్రారంభంలో వార్తల్లో నిలిచింది.
స్థానిక తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు, ఉత్తర బెంగాల్ అభివృద్ధి శాఖ ఇన్చార్జ్ పశ్చిమ బెంగాల్ మంత్రి ఉదయన్ గుహాతో సహా 41 మంది వ్యక్తులపై ఈ కేసులో ఫిర్యాదు నమోదైంది. అధికారి తాను ప్రయాణిస్తున్న కారు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కారు అయివుంటే ఈ దాడిలో తాను చనిపోయి ఉండేవాడినని అధికారి పేర్కొన్నారు.