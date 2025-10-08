బుధవారం, 8 అక్టోబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : బుధవారం, 8 అక్టోబరు 2025 (10:38 IST)

Avika Gor: మిలింద్ తో పెండ్లి సమయంలో అవికా గోర్ కన్నీళ్ళుపెట్టుకుంది

Avika Gor during her wedding to Milind Chandwani
Avika Gor during her wedding to Milind Chandwani
బాలీవుడ్ లో బాలిక వధు, ససురల్ సిమర్ కా వంటి ప్రముఖ షోలలో పాటు తెలుగులో పలు సినిమాలు నటించి తన నటనకు ప్రసిద్ధి చెందిన నటి అవికా గోర్ ఇటీవల రియాలిటీ షో పతి పత్ని ఔర్ పంగాలో తన చిరకాల ప్రియుడు మిలింద్ చాంద్వానీని వివాహం చేసుకుంది. వివాహ ఎపిసోడ్ ప్రోమో అది భావోద్వేగ వేడుక అని, అవికా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నట్లు చూపిస్తుంది.

మిలింద్ చాంద్వానీని వివాహం చేసుకునే సమయంలో  ఫెరాస్ ముందు మంగళసూత్రం కనిపించకపోవడంతో ఆందోళన చెందింది. ఈ ఎపిసోడ్ లో ఆమె చెబుతూంటే అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.
 
అవికా గోర్ సెప్టెంబర్ 30న మిలింద్ చాంద్వానీని వివాహం చేసుకున్నారు. అవికా, మిలింద్ 2020లో హైదరాబాద్‌లో పరస్పర స్నేహితుల ద్వారా పరిచయం అయినప్పుడు కలుసుకున్నారు. ఇద్దరూ జూన్ 2025లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు మరియు సెప్టెంబర్ 30, 2025న వివాహం చేసుకున్నారు.
 
మిలింద్‌ను వివాహం చేసుకుంటున్న అవికా ఎపిసోడ్ ఈ వారాంతంలో పాటి, పట్ని, ఔర్ పంగాలో చిన్న తెరపై ప్రసారం కానుంది. షో యొక్క నిర్మాతలు మంగళవారం ఎపిసోడ్ యొక్క ప్రోమోను విడుదల చేశారు. అవికా తన తండ్రి, కుటుంబ సభ్యులు మరియు సన్నిహితులతో కలిసి ఫూలోన్ కి చాదర్ (పుష్ప పందిరి) కింద తన గొప్ప ప్రవేశంతో ప్రోమో ప్రారంభమవుతుంది.
 
ప్రోమోలో, అవికా “నా జీవితంలో అలాంటి భాగస్వామి దొరుకుతుందని లేదా ఇంత అందమైన పెళ్లి చేసుకుంటారని నేను ఎప్పుడూ అనుకోలేదు. ఇంకా జీవితంలో ఏం కావాలి?  అని ఏడుస్తూ కనిపించింది.
 
ఈ జంట వారి కుటుంబ సభ్యులు మరియు తోటి షో పోటీదారులతో కలిసి ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని జరుపుకున్నారు, నేహా కక్కర్, తేజస్వి ప్రకాష్, కరణ్ కుంద్రా, ఫరా ఖాన్ మరియు రాఖీ సావంత్ కూడా వేడుకలలో పాల్గొన్నారు.
 
వర్మల వేడుక నుండి ఫెరాస్ వరకు మొత్తం పెళ్లి యొక్క సంగ్రహావలోకనం ప్రోమోలో ఉంది. మంగళసూత్రం కనిపించకుండా పోయిందని చూపించడం ద్వారా నాటకీయ గమనికతో ముగిసింది, అవికా మిలింద్‌ను.. మంగళసూత్రం ఎక్కడ ఉంది? అని అడగడంతో  మిలింద్ తనకు తెలియదని అంగీకరించడంతో. అకస్మాత్తుగా అదృశ్యం కావడం వల్ల అవికా ఉద్విగ్నంగా మరియు భావోద్వేగానికి గురైనట్లు ప్రోమో అక్కడితో ముగుస్తుంది.
 
ముందుగా, కలర్స్ టీవీతో తనకున్న ప్రత్యేక బంధాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రస్తుతం వారు పోటీదారులుగా ఉన్న పాటి పత్ని ఔర్ పంగా షోలో మిలింద్‌ను వివాహం చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు అవికా పంచుకుంది. హల్ది మరియు సంగీత్ నుండి మెహందీ వేడుక వరకు అన్ని వివాహ వేడుకలు ఈ షోలోనే జరిగాయి.
 
ఈ వేడుకలలో హీనా ఖాన్, రాకీ జైస్వాల్, రుబినా దిలైక్, అభినవ్ శుక్లా, గుర్మీత్ చౌదరి, దేబినా బోనర్జీ, సుదేష్ లెహ్రి, మమతా లెహ్రి, స్వర భాస్కర్, ఫహద్ అహ్మద్, గీతా ఫోగట్ వంటి తోటి పోటీదారులు పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకలో సోనాలి బింద్రే, మునవర్ ఫరూఖీ, క్రుష్నా అభిషేక్, ఫరా ఖాన్ మరియు రాఖీ సావంత్ వంటి వారు పాల్గొన్నారు. తన ప్రత్యేక రోజు కోసం, అవికా పచ్చ ఆభరణాలతో జత చేసిన సాంప్రదాయ ఎరుపు పెళ్లి లెహంగాను ఎంచుకుంది. మిలింద్ బంగారు షేర్వానీ మరియు దానికి సరిపోయే పచ్చ ఉపకరణాలు ధరించారు.

