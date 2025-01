బాలయ్య పాట పాడటంతో అభిమానులు కేరింతలు కొడుతూ సందడి చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదలైన డాకు మహారాజ్.. బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది.

ఈ సందర్భంగా అనంతపురంలో విజయోత్సవ వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడకలో బాలయ్య పాట పాడగా.. అభిమానులు కేరింతలు కొట్టారు.

ELECTRIFYING! #NandamuriBalakrishna performs #GanaGana song from Dictator along with singer Vagdevi at #DaakuMaharaaj Success Meet in Anantapur. pic.twitter.com/H5N1bAlr7t